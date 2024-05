La recepción de Concord no es la que esperaban los creadores

Luego de su debut en el State of Play, Firewalk Studios y Sony se han llevado una sorpresa, pues la recepción del juego no ha sido la más idónea y los usuarios en redes no paran de hablar al respecto, haciendo comparativas y señalando los números.

Las palabras “Concord es un First Person Shooter de 5 vs 5” se ha vuelto una especie de meme en redes sociales. Sobretodo luego de que se mostrara una genial cinemática que a muchos les había vendido una aventura en el espacio más que un Hero Shooter.

Desde hacerle comparativas con Overwatch hasta decir que carece de espíritu y originalidad dentro del género, las críticas se han comido vivas a Concord incluso antes de su salida definitiva.

Actualmente, la cinemática tráiler oficial en el canal de Playstation cuenta con más de 13 mil dislikes y 3 mil que no hacen más que enterrar al título en comparación a los 31 mil likes y 399 dislikes que ha tenido por ejemplo el próximo exclusivo de Sony protagonizado por Astro.

¿Qué le depara la crítica a Concord?

Esta situación no ha hecho más que dejar el juego de Concord en un segundo plano. Situación que en redes sociales ha sido totalmente señalada y juzgada por una crítica que no tiene piedad con el tráiler de estreno.

Ni Firewalk Studios ni Sony se han pronunciado al respecto, pero lo que destacan los usuarios por encima de todo esto. Es que Sony se arriesgó en vano a desarrollar unos personajes y un mundo que pasará a segundo plano solo por presentarlo juego como servicio.

El juego será lanzado en PS5 y PC el 23 de agosto de este año y los usuarios tienen ya sus ideas con este título. Sin embargo, parece que esto no detendrá los planes que había para este juego y su estreno.

