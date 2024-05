LEGO revela su nuevo set de Legend of Zelda que llegará este año

Luego de un largo tiempo lleno de rumores, The LEGO Group finalmente ha anunciado su nuevo set de Legend of Zelda 2 en 1 del Gran Árbol Deku. Este set llegará el 1 de septiembre de 2024, tendrá 2.500 piezas y tendrá un costo de $299.99 dólares americanos.

Contando con dos diseños, el primero replica la apariencia de del árbol Deku en The Legend of Zelda Ocarina of Time, y otro basado en The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

The #LEGOTheLegendofZelda Great Deku Tree 2-in-1 Set is available Sept. 1, 2024. pic.twitter.com/bhEka3VfHb — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 28, 2024

El set también contiene cuatro minifiguras nuevas como Link niño y Link adulto de Ocarina of Time, y a Link y Zelda de Breath of the Wild. A partir de ahora, los fanáticos de algunas regiones podrán realizar pedidos anticipados en algunas regiones antes de que comience su envío a partir del 1 de septiembre.

El productor de Legend of Zelda habla sobre esta colaboración con LEGO

A través del blog de LEGO, el productor de Legend of Zelda, Eiji Aonuma, dijo: “Estoy realmente emocionado de que The Legend of Zelda se una al mundo de los ladrillos Lego, que ha estimulado los impulsos creativos de tantas personas de todas las edades”.

“El árbol Deku fue el primer elemento de The Legend of Zelda que quisimos representar usando ladrillos Lego. Este conjunto te permite construir dos versiones diferentes del Árbol Deku de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y The Legend of Zelda: Breath of the Wild con características únicas que se adaptan perfectamente a la naturaleza de la serie. No puedo esperar a que todos tengan la oportunidad de construir esta parte del mundo de The Legend of Zelda con sus propias manos”.

El diseñador de Lego Wes Talbott comentó: “Nuestros fans han estado pidiendo un Legoset basado en la serie The Legend of Zelda durante un tiempo, así que estamos encantados de trabajar con Nintendo para crear el Gran Árbol Deku en forma de ladrillo”.

“Como fanático de la franquicia, fue fantástico trabajar en este set y llenarlo con detalles y referencias de los juegos. También me alegra que hayamos podido ofrecer la opción de crear una de dos versiones para atraer a muchos fans de Zelda. No puedo esperar a ver la reacción de los fans ante este set”.

