Life By You, el simulador de vida rival de Los Sims es cancelado

Hace un tiempo, Paradox Interactive había anunciado su propuesta de simulación de vida a Los Sims de Electronic Arts con su título llamado Life By You. Sin embargo, el publisher ha anunciado la cancelación del juego luego de posponer su Acceso Anticipado que tenía pautado llegar el pasado 4 de junio.

El juego que había sido anunciado con anterioridad planeaba estrenarse este año. Su desarrollo aplazó su fecha de salida para el 4 de junio, pero finalmente el estudio decidió revelar que el título no saldrá a la luz.

“Lamentablemente, decidimos cancelar el lanzamiento de nuestro tan esperado simulador de vida Life by You. Esta fue una decisión muy difícil de tomar y un claro fracaso por parte de Paradox a la hora de cumplir con nuestras expectativas y las de la comunidad.” Anunció Mattias Lilja, director general adjunto de Paradox Interactive en un comunicado oficial.

Según Lilja, Life By you tenía un potencial increíble, pero que en instancias finales el juego no cumplía con las expectativas del equipo. Situación que se fue incrementando con el retraso del juego, hasta el punto que no estaban satisfechos con nada de lo que habían desarrollado o propuesto.

Lilja explicó que van a evaluar exhaustivamente las situaciones que generaron este resultado en el proyecto final para que no se repitan en un futuro. Y se disculpa profundamente con la comunidad por no haber estado a la altura.

Horas después de anunciar la cancelación, la distribuidora sueca anunció el cierre de Paradox Tectonic, estudio encargado del desarrollo de Life By You. Cerrará por completo y 24 empleados se verán afectados por el cierre.

Life By You no es el primer tropiezo de Paradox Interactive

Paradox Interactive está teniendo una mala racha, desde la mala recepción de Cities Skylines 2 la distribuidora está teniendo bastantes desaciertos con respecto a sus lanzamientos.

Por los momentos, Paradox no ha anunciado si los implicados en el proyecto serán delegados de la empresa para reducir perdidas. Pero no sería sorpresa ver que algo así suceda teniendo en cuenta como anda actuando la industria.

