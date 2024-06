Life is Strange: Double Exposure es anunciado con el regreso de Max Caulfield

Square Enix anunció hoy Life is Strange: Double Exposure durante la Xbox Games Showcase 2024, el siguiente título de la aclamada franquicia de aventuras narrativas. Desarrollado por Deck Nine Games, Life is Strange: Double Exposure gira en torno a un misterioso caso de asesinato sobrenatural que estará lleno de emociones para jugadores nuevos y recurrentes.

Llegará a Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC a partir del 29 de octubre de 2024, y próximamente a Nintendo Switch.

Con el regreso de Max Caulfield (protagonista del primer juego de la saga), fotógrafa residente en la prestigiosa Universidad Caledon, descubre a su nueva y más íntima amiga, Safi, muerta en la nieve. Asesinada. Para salvarla, Max intenta rebobinar el tiempo, un poder que no ha utilizado en años. Pero, en lugar de eso, Max abre el camino a una línea temporal paralela en la que Safi sigue viva… ¡y en peligro! Max se da cuenta de que el asesino pronto volverá a atacar… en ambas versiones de la realidad.

La próxima semana, específicamente el 13 de junio, Square Enix revelará más detalles sobre Life is Strange: Double Exposure. “Quienes nos acompañen durante la revelación en vivo conocerán una amplia gama de secretos “tras bambalinas” sobre todo lo que implicó desarrollar esta nueva y emocionante aventura, así como un vistazo exclusivo al modo de juego”, se lee en su más reciente comunicado de prensa.

Además, el juego contará con tres ediciones: Estándar, Deluxe y Definitiva. Si reservas la Edición Definitiva ahora, tendrás acceso a los capítulos 1 y 2 a partir del 15 de octubre de 2024, dos semanas antes del lanzamiento oficial del juego completo.

