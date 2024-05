Microsoft abre un nuevo estudio de Activision: Elsewhere Entertainment

Con la adquisición de Activision Blizzard King por parte de Microsoft a finales del año pasado por $60.000 millones de dólares, era de esperarse que buscaran expandir sus horizontes con nuevos estudios, siendo Elsewhere Entertainment el primero en crearse tras la adquisición para construir una nueva franquicia Triple A.

Si bien, la creación de un nuevo estudio podría sonar contradictorio tras el despido de casi 2.000 empleados en Activision Blizzard a inicios de 2024 y el cierre de algunos estudios de Bethesda Game Studios como Tango Gameworks, Arkane Austin y Alpha Dog Games, parece que Elsewhere Entertainment aprovechará la enorme reserva de talentos que crece en Polonia.

Elsewhere Entertainment es un estudio completamente nuevo que está incubando una franquicia completamente nueva y cuenta con veteranos de la industria. El nuevo estudio tiene su sede en Varsovia “con recursos adicionales en los Estados Unidos” y cuenta con alumnos de franquicias como The Last of Us, Uncharted, The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Far Cry y más.

En una publicación de blog, Activision dijo que Elsewhere está “centrado exclusivamente en crear una nueva franquicia AAA basada en narrativa y que defina el género”.

“La misión subyacente del equipo anima a todos a explorar y colaborar creativamente para crear una franquicia con un legado duradero que resuene mucho más allá de los juegos”, añadió.

“Elsewhere está abriendo su búsqueda de los mejores talentos de toda la industria y de todo el mundo para ayudar a crear una experiencia de juego de última generación y de última generación”.

