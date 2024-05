League of Legends indigna a los jugadores con una skin de $400 dólares

El martes 28 de mayo, Riot Games anunció que pronto estará a la venta un nuevo paquete de aspectos de League of Legends en honor a Faker, el legendario atleta de deportes electrónicos. Los paquetes de skins son algo asolutamente normal en el exitoso MOBA, sin embargo, algunos fanáticos no se tomaron de buena manera la inclusión del mismo, ya que tiene un valor de $400 dólares americanos.

Por primera vez en 2024, Riot ha introducido el “Salón de las Leyendas“, que es esencialmente un Salón de la Fama dedicado a los mejores jugadores de LoL de todos los tiempos. Como era de esperar, la superestrella surcoreana Lee Sang-hyeok, más conocida como Faker, se ha convertido en el primer jugador en ingresar al Salón de las Leyendas, lo que le ha llevado a recibir también una línea de aspectos dedicada de su elección dentro de LoL.

Riot describió completamente lo que se puede esperar de este evento Hall of Legends en el juego. El próximo pase del juego no solo se centra en Faker e incluye un aspecto para el campeón Leblanc, sino que Riot también está vendiendo tres aspectos variantes para Ahri que cuentan con algunos obsequios adicionales vinculados al jugador de T1.

Los tres niveles de aspectos de Ahri se venden por bastante dinero, y el de menor valor se vende por poco más de lo que equivale a $40 dólares en Riot Points (RP). Sin embargo, la oferta más cara se vende por 59.260 Riot Points, lo que equivale aproximadamente a $400 dólares ($360 dólares en Latinoamérica Norte) en dinero real.

Colección de Ahri y contenido de cada paquete:

Aspecto Ahri Espíritu Legendario (5.430 Riot Points) Pase de Hall of Legends Aspecto Ahri Espíritu Legendario Provocación Contador de Derribos Ahri (Campeona) Borde exclusivo Ícono y gesto exclusivos

Aspecto Ahri Leyenda Inmortalizada (32.430 Riot Points) Todo el contenido de la edición anterior Efectos visuales de remate de estructuras exclusivos Efectos visuales de remate de campeones exclusivos Presentador visual personalizado Transformaciones de aspecto únicas:

3 formas de Rey Demonio con doblaje único Transformación elegida del Demonio

con interfaz de jugador del Rey Demonio durante la definitiva

Aspecto Ahri Leyenda Inmortalizada [SIGNATURE] (59.260 Riot Points) Todo el contenido de las ediciones anteriores Mejoras de Aspecto Ahri Signature: Movimiento Distintivo de Faker (Ctrl+5) y Remate de Estructuras de Faker Título «Faker Jefe Final» Borde Inmortalizado Signature Estandarte Signature Ilustraciones Signature (Ahri y LeBlanc) 100 niveles del Pase Chroma Radiante LeBlanc Espíritu Legendario Chromas Radiantes Zed, Ryze y Syndra SKT T1 Ícono y gesto exclusivos



Los fanáticos de League of Legends no se lo tomaron tan bien

No mucho después de que Riot hiciera este anuncio, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios bastante negativos sobre los precios de estas skins. Algunos jugadores de League of Legends bromearon diciendo que el nivel más alto que se ofrece debería venir con una visita personal del propio Faker. Otros no se lo tomaron con tanta gracia, mientras que afirman que se aprovechan de Faker para sacar dinero.

Han salido oficialmente los precios de las skin de Hall of Legends de Faker.



Si alguien quiere todo, va a ser MUY caro. pic.twitter.com/UnSqk3TQkp — Teshrak (@TeshTV) May 28, 2024

Considerando que el jugador surcoreano es un rockstar en los deportes electrónicos, sería fácil pensar que también recibirá algún tipo de beneficio con esta implementación. De hecho, en la misma descripción del paquete, Riot menciona que el jugador y algunos equipos recibirán un 30% de los ingresos brutos del evento Hall of Legends.

Lea también Riot Games reinicia el desarrollo del MMO de League of Legends