Prime Gaming regalará otros 3 grandes juegos este mes

Mes tras mes, Amazon regala una buena cantidad de juegos y complementos a los suscriptores de Prime Gaming. Sin embargo, como parte del evento exclusivo de Prime Day 2024, añadirán tres nuevos juegos a su listado de 15 juegos gratuitos, siendo estos Suicide Squad: Kill the Justice League, Rise of the Tomb Raider y Chivalry 2.

A partir del 16 de julio, los miembros de Amazon Prime Gaming tendrán 48 horas para reclamar los tres nuevos títulos de Prime Day, todos los cuales se podrán jugar a través de Epic Games Store.

En el caso de que vivas bajo una roca, Rocksteady regresó para traernos su primer juego de servicio en vivo centrado en el Escuadrón Suicida que, si bien es un juego en mundo abierto de acción y disparos en tercera persona donde el jugador podrá encarnar a los miembros de la Task Force X de Amanda Waller, que incluye a Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang y King Shark, el juego no fue tan bien recibido por la crítica ni los fanáticos del trabajo de Rocksteady.

Por otro lado, Chivalry 2 es un juego de disparos en primera persona, multijugador y ambientado en la Edad Media. Los jugadores se verán envueltos en batallas épicas de películas medievales rodeados de espadas que se persiguen entre sí, tormentas de flechas y asedios a castillos en expansión.

Finalmente, Rise of the Tomb Raider en su edición 20 aniversario incluye el juego de base y el pase de temporada con contenido totalmente nuevo. Permite al jugador explorar y defender la mansión Croft en la nueva historia “Blood Ties”, defiéndela contra una invasión zombi en “Lara’s Nightmare”.

Prime Gaming tiene otros grandes juegos para regalar este mes

Amazon anunció previamente que la alinación de títulos gratutios para los miembros del mes de julio serán Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords, Hitman Absolution, Alex Kidd in Miracle World DX y más.

Los suscriptores de Amazon Prime también pueden acceder a una selección rotativa de juegos en el servicio de juegos en la nube de Amazon Luna.

