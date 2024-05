Until Dawn llegará mejorado a PS5 y PC gracias a Unreal Engine 5

A inicios de este año, se dio a conocer que Until Dawn, juego de terror de 2015 desarrollado por Supermassive Games recibiría una versión actualizada para PlayStation 5 y PC. Si bien, quien filtró la información aseguró que se anunciaría ese mismo mes, no se hizo realidad hasta el 30 de mayo durante la transmisión del State of Play.

Ahora desarrollado en Unreal Engine 5 por el estudio Ballistic Moon (estudio adquirido por Sony a inicios de 2023 con veteranos de Supermassive) para la generación actual completamente “reconstruido y mejorado” según Sony; simplemente tiene una ventana de lanzamiento de ‘otoño de 2024’.

En el caso de que no conozcas de qué va el juego, Until Dawn es un videojuego de terror interactivo que sigue a ocho amigos y enemigos que se reúnen en un remoto refugio en una montaña.

Con escenarios de vida o muerte que presentan un asesino misterioso, wendigos caníbales, un teleférico y un derrumbe minero de hace mucho tiempo que reverbera hasta el día de hoy, los miembros del grupo deben luchar contra su miedo toda la noche en una sola pieza para lograr sobrevivir. El juego resultó ser un éxito sorpresa entre la crítica y recibió numerosas nominaciones a los premios de juegos.

Until Dawn también está listo para dar el salto al cine

A inicios de año, Hollywood Reporter informó que el cineasta David F. Sandberg regresaría a sus raíces del cine de terror junto a Gary Dauberman para el próximo largometraje de PlayStation Productions, un live action de Until Dawn.

Según el medio, Helmer ha firmado un acuerdo para dirigir Until Dawn, una adaptación del videojuego de terror de PlayStation realizada por Screen Gems y PlayStation Productions.

Si bien, Until Dawn se categoriza por ser un juego interactivo, los encargados de la producción de la película la describen como “una carta de amor con clasificación R al género de terror”.

De momento se desconocen los actores que formarán parte del cast.

Durante los últimos años, Sony ha llevado a sus franquicias más reconocidas de videojuegos al séptimo arte. Tan solo el año pasado vimos a The Last of Us, Gran Turismo y Twisted Metal pasar del mundo de las consolas a la pantalla grande y chica, habiendo otros proyectos aún en el asador como la serie de God of War en Amazon Prime, la película de Gravity Rush, y más.

Lea también