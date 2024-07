Reseña | Flintlock: The Siege of Dawn

El espacio de juegos AA siempre resulta ser un ambiente sumamente interesante, en donde los desarrolladores juntan sus esfuerzos para usualmente apuntar más alto de lo que sus recursos les permiten. El resultado de estos esfuerzos muchas veces son juegos con ideas increíbles pero una implementación un tanto irregular.

En ocasiones las ideas resultan ser tan originales que lo irregular de la ejecución puede ser pasada por alto y dejar al juego por todo lo alto y viceversa. Sin embargo, también hay ocasiones en donde los esfuerzos de los desarrolladores no parecen resaltar ni en uno ni en lo otro, creando un juego que simplemente se deja jugar.

Lamentablemente Flintlock: Siege of Dawn es uno de esos juegos por diversas razones. El título desarrollado por A44 Games y publicado por Kepler Interactive es un intento por parte de la desarrolladora de entrar en el lucrativo mundo de los Soulslike, el género creado por FromSoftware con su franquicia “Dark Souls” y aunque suena como una excelente idea en papel, este ángulo de desarrollo se convierte en el primer gran problema para Flintlock: Siege of Dawn, y uno que deja al juego en una especie de limbo en donde la falta de elementos originales lo haga poco llamativo.

Hay que dejar claro que a pesar de sus problemas, Flintlock: Siege of Dawn no es un mal juego, su corta duración, de alrededor de ocho horas, permite al jugador experimentar una sólida aventura de fantasía desde el punto de vista mecánico y una vez terminado no sentir que fue todo un desperdicio. Flintlock: Siege of Dawn tiene un número de cualidades que hablan bien de A44 como desarrolladora, pero que también deja en velo que aún no han alcanzado todo su potencial.

Flintlock: Siege of Dawn y su interesante apartado estético

Esta entrega ofrece un apartado visual bastante llamativo, lo que los propios desarrolladores denominan como Powder Punk, y que combina una estética de Guerra Civil Estadounidense con elementos de arquitectura europea y otomana, más clásicos elementos de fantasía entre los que encontramos zombies, monstruos, espíritus y guerreros en armadura, e incluso una esfinge, haciendo su segunda aparición del año después de su participación en Dragon’s Dogma 2.

Para aquellos que son ávidos fans del género fantástico o incluso fan de series de libros de fantasía como The Powder Mage Trilogy, escrita por Brian McClellan, encontrarán aquí bastante que disfrutar desde el punto de vista visual.

El juego combina esta estética con un diseño de niveles bastante lineal, que coloca al jugador en un mapa dividido por zonas que debe atravesar mientras elimina a los enemigos que se encuentran a su paso. Las zonas se ven amplias, pero una vez exploradas se dejan ver como bastante pequeñas y hacen que el juego se sienta un tanto unidireccional, lo cual no es malo en lo absoluto, pero es algo que va en contra de lo que FromSoftware y otros de los que han explorado el género han hecho, con ambientes más complejos y explorables.

A pesar de que la exploración no es tan satisfactoria, lo lineal de la experiencia añade un elemento de urgencia que es bienvenido.

Un combate familiar para los fans del género Soulslike

Por supuesto, dentro del género Soulslike otro elemento que es increíblemente importante es el combate y para Flintlock: Siege of Dawn esto significa un elemento que seguro creará reacciones mixtas. El combate se comporta similar a como el género lo ha establecido hasta la fecha, con movimientos atrapados por sus animaciones y la implementación de un sistema de “parry” como se ha vuelto tan popular; esquivar, saltar y bloquear también son partes de la receta y Flintlock incorpora cada uno de los ingredientes.

Sin embargo, aunque el combate es servicial, no es bueno ni excelente debido a varios factores, entre los que se incluyen animaciones bastante pobres, o hasta incompletas. Durante el traversal y el combate, es donde Flitnlock deja ver sus más grandes debilidades y es que todo tiene esta sensación de estar flotando en el aire, y aunque esto ayuda durante los recorridos acrobáticos a través de los niveles, se siente bastante mal a la hora de pelear en lo que debería ser un sistema de combate preciso.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro

Hasta FromSoftware tiene problemas en estos aspectos con algunas hitboxes carentes de sentido, pero Flintlock: Siege of Dawn simplemente no se siente bien al momento de pelear, todo parece deslizarse más de lo debido, incluyendo el personaje que se controla y también, los enemigos, lo cual convierte el analizar el espacio entre tú y el enemigo una tarea difícil.

Los enemigos también son implacables en muchas oportunidades y consumen la vida del jugador casi instantáneamente si no se está alerta. También, ciertas mecánicas como lo es la interrupción de ataques no bloqueables usando nuestras armas de fuego, se vuelve casi risible de usar, pues los enemigos son sumamente rápidos, mientras que disparar es increíblemente lento, por lo que esta técnica solo sirve si se anticipa el ataque o si se está de lejos.

Aun así cuenta con mecánicas llamativas

Eso sí, una vez se usa el parry las animaciones de contraataque son muy satisfactorias y aquellas que terminan acabando con el enemigo aún más. Es extraño entonces que estas animaciones se sientan tan viscerales y completas cuando las animaciones de elementos mucho más básicos como el correr, saltar o atacar se sienten tan incompletas.

El único elemento innovador que ofrece el juego a nivel de combate o progresión es la mecánica del multiplicador de experiencia. Como en todo Soulslike, la muerte de cada enemigo significa la ganancia de puntos que pueden ser intercambiados por nuevos movimientos de combate, o el mejoramiento de nuestras armas y armadura, pero acá en Flintlock: Siege of Dawn cada nuevo enemigo derrotado incrementa el multiplicador, lo cual hace que cada nuevo enemigo derrotado en sucesión valga más puntos, pero esto solo ocurre si se juega sin recibir ningún tipo de daño, pues el más mínimo golpe hace que el multiplicador desaparezca. Es un sistema de riesgo y recompensa bastante interesante.

Pero… ¿Qué tal la historia de Flintlock: Siege of Dawn?

En cuanto al mundo que presenta y su narrativa, Flintlock: Siege of Dawn comete el mismo error que muchísimos de estos juegos AA y es ese de introducir al jugador a un mundo y personajes de manera violenta y sin establecer absolutamente nada. El juego parece creer que el jugador se interesara por los personajes y el mundo de manera automática, sin establecer los detalles del mundo y cómo funciona. Conforme la historia avanza, la historia se vuelve más clara, pero es difícil llegar a ese punto sin sentir desdén por los personajes y toda la aventura desde un principio.

Parece que muchos desarrolladores han aprendido incorrectamente las lecciones de FromSoftware y creen que no explicar nada significa crear un misterio automáticamente cautivador, sin entender que el misterio en los juegos de FromSoftware se genera por una incomprensión del pasado, del lore, de todo lo que ocurrió antes de que comenzara el juego y no por no entender lo que ocurre en el presente; el trasfondo no es historia y viceversa.

Por ello tanto los personajes de Flintlock: Siege of Dawn como su mundo se sienten bastante pobres a pesar de lucir tan genial. Nor, nuestra protagonista recibe tanta caracterización como una mesa de billar, mientras que Enki, nuestro compañero, sale mejor librado, pero por ser un secundario no brilla como debería.

Conclusión

Flintlock: Siege of Dawn trata, pero fracasa en ejecutar la fórmula del Soulslike como si lo han logrado juegos como Stellar Blade o Lies o P, y el resultado es un juego que si bien es funcional, palidece frente a muchas otras obras que ofrecen lo mismo, pero mucho mejor ejecutado.

Después de haber jugado Shadow of the Erdtree, la titánica expansión de Elden Ring, Flintlock: Siege of Dawn se siente como una jugada de novatos, y sin bien sus sistemas básicos pueden ofrecer cierto nivel de diversión para muchos, será difícil que el juego se abra su espacio en la industria cuando hay tantas ofertas mejores.

Nuestra reseña de Flintlock: The Siege of Dawn fue realizada en PC y el código fue cedido por Kepler Interactive. El juego ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Game Pass.