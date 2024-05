Reseña | X-Men 97

El fanservice puede ser un arma interesante de utilizar, por regla general las grandes producciones que abusan del fanserivce suelen hundir el producto, destrozando en el proceso la memoria que se tenía de él.

Tenemos varios ejemplos, como lo fue el uso de Batman en The Flash, la tercera entrega de Spider-man de Sam Raimi, etc. Pero son contadas las ocasiones en las que el fanservice, o el poder de la nostalgia, puede usarse no solo como una herramienta comercial, sino, como una forma de mostrar aprecio por el producto que estás creando, y X-97 está lleno de aprecio y cariño por todas partes.

Partiendo desde la icónica introducción que no solo recrea los momentos más especiales de la serie original. Además, agrega nuevos elementos como pequeños previews de lo que veremos en cada episodio, y por supuesto el soundtrack que trae de vuelta esa emoción característica de los X-Men.

La animación de X-Men 97 une la nostalgia con la modernidad

En el comienzo de los años 2000 la animación tradicional estaba pasando a un segundo plano, tanto en el cine como en la televisión. Es por ello que muchas películas animadas de gran calidad sufrieron una pésima taquilla, como el príncipe de Egipto, El Dorado y muchos más.

Esto se debió a la evolución de los estudios al agregar el 3-D como nuevo paradigma dentro de la animación. Pero hay que aclarar que, para muchos, yo incluido, la magia que se obtiene de la animación tradicional es muy difícil, (casi imposible de replicar), usando animación digital. Es por ello que me alegró el ver como utilizaron elementos 3-D con fondos en 2-D, y no solo eso, fueron un poco más allá al agregarle vida a los modelos de los personajes usando elementos digitales.

Pequeños detalles como el uso de sombras, los modelos de los personajes, ropa, luz, y sobre todo los poderes (o el uso de habilidades), es lo que más destaco al hablar del apartado visual de X-Men 97. Pero hablemos de lo que sin duda es el aspecto más importante, o al menos uno de los definitorios, que separa a X-Men 97 del resto de series animadas, e incluso la aleja un poco de su versión anterior.

La escritura de la serie da esperanza al futuro de Marvel

Siempre nos quejamos cuando vemos una pobre escritura en los guiones de las películas de Marvel, (como el nombre de Namor, o los sucesos de Ant-man 3, Secret Invasion, etc). Pero son pocos los momentos en los que se construye un guion decente, con una historia interesante, que hable de diferentes matices, ataque varios temas, y no solo se limite a ser chistes rápidos, sin sentido.

Creo que esta evolución en el género es una forma de demostrar cierto respeto a la audiencia, y pensar que el espectador puede entender fenómenos complejos por los que pasan los personajes sin por ello hacerlo aburrido.

Al contrario, diría que al agregar conflicto a una obra la puedes llenar de un interés genuino por ver como se desarrollan los sentimientos, las emociones y las disputas en la historia.

X-Men 97 mantiene el conflicto entre el Profesor X y Magneto

Sin hacer mucho spoiler, te diré, que el conflicto social y moral, está plagado por toda esta temporada. Vemos como los valores de nuestros protagonistas chocan con el mundo que los rodea, los X-Men al igual que siempre, buscan ser aceptados por la sociedad (o al menos respetados), siempre usando los valores impuestos por el profesor Charles Xavier, pero estos valores “idealistas” casi siempre chocan con la realidad. Pues en este mundo, al igual que en el nuestro, aceptar el cambio es algo complejo, que casi siempre lleva a la destrucción.

Del otro lado de la moneda tenemos a Erick Magnus (Magneto), antagonista y mejor amigo del Profesor X, pero sus valores no son tan idílicos como los de Charles, al contrario, Magnus es un radicalista, que vela por la seguridad de los suyos (Mutantes), pero lo hace a través de la violencia, y siendo honestos, bajo la lupa en que lo presenta X-Men 97, es difícil no sentir empatía por la forma en la que Magnus ve a la humanidad.

La humanidad se presenta como una fuerza antagonista a los mutantes, buscando constantemente su dominio y, aunque suene controversial, su objetivo final es eliminar cualquier elemento que se desvíe de sus normas sociales. Esto se origina en la opresión y el rechazo que la sociedad ejerce sobre los mutantes, no solo por sus mutaciones físicas, sino también por sus poderes, lo cual ha sido siempre un punto central en la historia de los X-Men.

Respecta por completo el concepto original de la serie de los 90

Hoy en día podemos estar cansados/aburridos de escuchar de “inclusión forzada”, pero en los años 90, este grupo surgió específicamente para abordar estos temas. De hecho, en la saga de películas se respeta este concepto, ya que el ser un mutante es un tema complejo para el individuo de aceptar y de contar al mundo por el rechazo que pueda tener.

Aunque no lo parezca estos temas que hoy en día siguen causando polémica, siempre han estado allí, la única diferencia es que el enfoque con el cual se cuentan suele ser propagandístico y pierden su significado. En esta obra me parece magnífico como se logra evitar caer en este tropo de venderte inclusión, y en realidad utiliza los conflictos sociales, como el rechazo a lo diferente, el odio y el miedo, para contar una historia potente, llena de referencias, significado y mensajes poderosos.

Recalco una de muchas escenas, esta se da en una entrevista que supuestamente busca que los mutantes sean vistos de una “mejor manera”, pero el líder del equipo “Ciclope” rompe en ira al recordar a su hijo perdido y dice estas palabras:

“Porque ustedes son normales, son malagradecidos, arriesgamos nuestras vidas por ustedes, mutantes malvados, robots alienígenas locos, renuncie a mi hijo porque ustedes nunca pueden decir gracias, porque tengo que aguantar sus preguntas, porque tengo que demostrar que soy una persona…, la verdad es que no somos como ustedes, y qué bueno, porque es la única razón de que ustedes sigan con vida”.

Conclusión

Qué mensaje tan poderoso, no solo nos habla del nivel del guion, sino de la evolución y la seriedad con la que se toman estos personajes. Este comentario viene de uno de los personajes más amables, firmes y confiables de la serie, “el boy scout por excelencia”, pero demuestra que incluso con los valores que actúa, hay cierta parte de él que siente recelo y que no olvida el trato que se les ha dado a los mutantes, demostrando que en cada individuo hay conflicto, ya que nadie es solo blanco o negro.

X-Men 97 está cargado de mensajes e ideas grandiosas, que no solo quedan en segundo plano por su animación, creo que Beau Demayo hizo un trabajo excelente, puesto que entendió a la perfección a sus personajes y los utilizo para mandar los mensajes sociales que están escritos en las páginas de los comics. Desconozco que tanta presencia tendrá en la segunda temporada, pero sin duda es gracias a su visión que este revival pudo brillar por todo lo alto.

