Cofundadores de Rocksteady firman acuerdo con Xbox para un nuevo juego

Tras la adquisición de Activision Blizzard King a mediados de 2023, Microsoft no solo ha buscado potenciar su catálogo de juegos en Xbox y PC con los estudios adquiridos, sino que también ha creado otros nuevos como Elsewhere Entertainment, sino que también se ha asociado con otros para traer nuevas experiencias como es el caso de OD con Kojima Productions, el próximo juego de Toys For Bob tras convertirse en un estudio independiente.

Ahora, parece que esta estrategia de Microsoft Gaming en crear nuevas alianzas continúa, ya que un reciente informe asegura que junto a Hundred Star, estudio creado por los cofundadores de Rocksteady, Jamie Walker y Sefton Hill, están trabajando en un nuevo proyecto Triple A.

Eso según eXputer, que afirma que Hundred Star Games, con sede en Londres, está trabajando en un título de acción y aventuras para un jugador triple A impulsado por Unreal Engine 5. Si bien no se conoce mucha más información sobre el juego, el informe agrega que Xbox Game Studios está financiando el proyecto.

Es importante mencionar que esto se trata de un informe. Ni Microsoft ni el estudio han realizado una declaración oficial sobre esta supuesta asociación. El equipo de ProGamers.life recomienta tomar esta información con cautela.

¿Qué esperar de Hundred Star y su próximo juego para Xbox?

Si bien el estudio aún no se ha anunciado oficialmente, en enero se supo que Hill y Walker figuraban como directores de la compañía en el sitio web de información comercial Endole.

Hundred Star también tiene una lista en el sitio web de Great Place to Work que dice: “Hundred Star Games es una nueva empresa de videojuegos con sede en el este de Londres. Nuestro espíritu es crear un pequeño equipo de solo 100 veteranos de la industria y talentos emergentes, que estén comprometidos a crear experiencias de juego de vanguardia que inspiren y cautiven a los jugadores de todo el mundo”

“Con la innovación en nuestro centro, nos dedicamos a superar los límites, abrazar la diversidad y fomentar una comunidad de juegos vibrante. Nuestra cultura empresarial empoderadora es única en la industria y fomenta el liderazgo en todos los niveles, la responsabilidad, el apoyo al equipo, la vulnerabilidad y la conexión”.

Rocksteady Studios fue fundada en 2004 por Sefton Hill y Jamie Walker, y desarrollaron juegos como Urban Chaos. En 2010, Time Warner (ahora Warner Bros. Discovery) adquirió la empresa para posteriormente convertirse en una de las desarrolladoras de mayor renombre gracias a la trilogía Batman Arkham desde 2009 hasta 2015.

A finales de 2022, los cofundadores dejaron el estudio durante el desarrollo de Suicide Squad: Kill the Justice League. Tras el complicado lanzamiento del juego, Warner lo declaró como un fracaso comercial.

