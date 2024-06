Sony está deteniendo gradualmente la producción de discos Blu-Ray

No es ningún secreto que los medios físicos son un arte en extinción. Con el dominio de los servicios de streaming, como Hulu, Max y Netflix, casi no hay necesidad de coleccionar Blu-rays, y esto es algo que Sony ya sabe.

Además, con la llegada del Xbox Game Pass de Microsoft, junto con enormes descuentos digitales a través de Steam o PlayStation Network. Los juegos físicos también han pasado de moda.

Dicho esto, si bien los medios físicos están muriendo en el sentido de que hay más vías para conseguir contenido digitalmente, eso no ha detenido la venta de copias físicas.

Todavía es posible ingresar a GameStop o Target o donde sea y comprar un juego en su fecha de lanzamiento. Eso es al menos por el momento, porque Best Buy anunció planes de dejar de vender películas, y más grandes tiendas podrían seguir su ejemplo.

Si bien esos minoristas podrían seguir el ejemplo de Best Buy, o optar por no hacerlo por completo, parece que eventualmente no tendrán otra opción. Esto se debe a que, según un informe de The Mainichi, Sony está buscando eliminar una parte significativa de los empleados de su base de fabricación en Tagajo, prefectura de Miyagi.

Esa base es responsable de la producción de Blu-rays, y los informes pintan un panorama sombrío para los empleados y coleccionistas de medios físicos.

En su informe, The Mainichi señala que la base de fabricación de Tagajo, prefectura de Miyagi, alberga aproximadamente 670 empleados. Sony supuestamente planea eliminar 250 puestos de trabajo. Esa cifra se acerca al 40% de la fuerza laboral de la planta.

Los recortes y adquisiciones planificados surgen de una disminución en la demanda de medios físicos. Como los discos Blu-ray, con empresas como Netflix y Hulu dominando la esfera de los medios reproducibles.

Aunque parece triste desde un punto de vista nostálgico, esto es lo que más sentido tiene, pues los servicios de straming están comiéndose al mercado de entretenimiento. Así que esto es solo cuestión de tiempo.

Lea también Palworld tiene en la mira llegar a las consolas de PlayStation