Splitgate 2 es anunciado y llegará en 2025 a consolas y PC

1047 Games reveló la existencia de Splitgate 2, la revolucionaria continuación del gran éxito de 2021 Splitgate, el cual acumuló 22 millones de descargas y elogios de la crítica por su trepidante e innovadora jugabilidad FPS, por medio de un tráiler cinemático que podrás ver a continuación.

Los combates multijugador en primera persona, los saltos a través de portales como si se tratase de un crossover entre Halo y Portal estarán de regreso para esta secuela que prepara su lanzamiento para 2025 para consolas PlayStation, Xbox y PC.

En Splitgate 2, tres facciones únicas ofrecen a los jugadores la posibilidad de elegir y progresar según su estilo de juego preferido o de acuerdo a sus estrategias competitivas, mientras que una gran variedad de escenarios, armas y modalidades mantienen las cosas frescas. El jugador podrá unirse a la lucha en cualquier nivel de habilidad, a solas o con amigos.

Mientras esperas el lanzamiento del juego, podrás descargar la aplicación gratuita Splitgate 2 Companion esarrollada por Hologram Software, ya sea desde el sitio oficial o directamente en Android y iOS, donde podrás conocer más sobre el universo del juego a través de objetos coleccionables, los cuales te harán ganar recompensas en el juego en su lanzamiento.

También estará disponible toda una compilación de cinco números de comics llamados “Splitgate: The Games We Play” que explora la historia de los personajes revelados en el tráiler de anuncio (y algunas sorpresas nuevas), está disponible desde hoy, y se publicarán más números cada mes.

1047 Games apuesta a lo grande con Splitgate 2

“El desarrollo del Splitgate original fue ambicioso, pero precario; el juego se creó en un dormitorio, y el éxito masivo y la comunidad que se ganó superaron nuestros sueños más salvajes”, dijo Ian Proulx, cofundador y CEO de 1047 Games.

“Esta vez, Splitgate 2 se ha diseñado desde cero en Unreal Engine 5 para ofrecer la experiencia FPS AAA que nuestros fans merecen, con la acción característica de la serie completamente renovada por un equipo de estrellas compuesto por las personas con más talento de la industria”.

Algunos miembros de 1047 Games

“Se trata de un revolucionario paso adelante para los shooters competitivos. Es el punto de entrada perfecto para los jugadores nuevos en el mundo de Splitgate y una modernización profunda, digna de nuestra comunidad actual.”

Desde el lanzamiento de su primer juego, 1047 games ha reclutado a los mejores talentos de la industria y cuenta con un equipo mundial de más de 150 desarrolladores, compuesto por colaboradores clave de algunos de los videojuegos más aclamados de la historia.

El talento detrás de títulos AAA icónicos como Call of Duty, Overwatch, Halo, Valorant, League of Legends, God of War: Ragnarok, Star Wars Jedi: Fallen Order y muchos más se ha unido para ofrecer a los jugadores un impacto innegable dentro de los juegos FPS basados en JcJ, con Splitgate 2.

