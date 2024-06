The Last of Us Part 2 para PC culminó su desarrollo, pero tardará en llegar

Tras la transmisión del State of Play del pasado 30 de mayo, conocimos que God of War: Ragnarök finalmente llegará a PC este año, siendo este otro juego exclusivo de Playstation 5 en llegar a la Mastar Race. Sin embargo, otro de los grandes faltantes en la plataforma ha sido The Last of Us Part 2 Remastered, el cual recientemente se informó que su desarrollo ya finalizó, pero tardará en llegar.

El usuario de Dealabs, Billbil-kun, que tiene un largo historial de filtración confiable de anuncios de juegos y otra información, dice que cree que el juego ya está terminado desde hace algún tiempo. Según fuentes internas, el desarrollo de la versión para PC comenzó al menos en 2021.

“Es más, y esta es la información más importante de este artículo, creemos que el desarrollo del juego está realmente completo y se remonta al menos a noviembre de 2023”, agregaron.

Al especular sobre por qué el port para PC no se lanzó junto con la versión de PS5 y aún no ha aparecido, Billbil-kun se pregunta si el juego se retrasará para su lanzamiento junto con la segunda temporada de la serie de HBO The Last of Us, que está programada para 2025.

¿Más de este port de The Last of Us en el Summer Game Fest?

Es importante mencionar que Ni Sony, ni Naughty Dog han hecho un comunicado sobre que estén trabajando en este nuevo port a PC, por lo que recomendamos tomar esta información con cautela.

Ahora… si esto es cierto, hay pocas probabilidades de que conozcamos más durante el Summer Game Fest. Si bien, se confirmó que Sony/PlayStation formarán parte de los más de 40 socios del evento, Geoff Keighley confirmó que el Summer Game Fest de este año solo se centrará en juegos ya anunciados, dejando a un lado las “grandes sorpresas”.

El evento, que se celebrará el próximo 7 de junio (a las 5 PM hora de Venezuela) duraría alrededor de 2 horas y está más dirigido hacia fechas de estreno y actualizaciones de desarrollo que a anuncios esperados, según Geoff Keighley.

“Creo que, en general, será un poco más tranquilo este verano en términos de nuevos anuncios… Definitivamente, habrá nuevos anuncios, pero creo que el evento se centrara este año principalmente en juegos existentes. Juegos que ya tienen nuevas actualizaciones para sus fanáticos.” Explicó Geoff en la transmisión.

“Considero que los Game Awards tienen muchas sorpresas, generalmente más grandes e importantes. Este Game Fest se centra en cosas ya anunciadas. Habrá muchos juegos absolutamente nuevos a lo largo de la transmisión, pero no todo son cosas nuevas.”

