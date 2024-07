The Run: Go Next es anunciado y llegará en 2025

En la época de los 2000, EA Canadá nos deleitó con NBA Street, una serie de juegos de basket callejero que convertía a la competencia deportiva un poco más underground con modos de juego muy distinto a los juegos de NBA tradicionales. Sin embargo, desde hace un tiempo han estado en el olvido.

Pero siempre hay luz al final del túnel, ya que ex desarrolladores de Electronic Arts han anunciado a The Run: Go Next, y servirá como un sucesor espiritual con un estilo artístico cell shading como Borderlands y llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en 2025.

Según su descripción en Steam, “The Run: Got Next es un juego de baloncesto de 3 contra 3, de cancha completa y ritmo rápido que celebra toda la cultura del baloncesto callejero en todo el mundo. Juega solo en línea o forma un equipo para acumular victorias y convertirte en el GOAT”.

Sus desarrolladores aseguran que es un juego fácil de aprender y jugar al ser rápido, fluído y sobre todo, divertido.

“Mates característicos, bloqueos monstruosos, buenos manejos, trucos, triples con logotipos, alley oops y más: le estamos dando nuestro propio sabor a un juego centrado en el estilo y la sustancia, sin dejar de estar basado en el baloncesto callejero”.

Características principales de The Run: Go Next:

Trae a tus tres mejores y mantén la cancha : Crea tu equipo a partir de una lista en constante evolución de jugadores callejeros legendarios, diversos y más grandes que la vida, cada uno con enormes fortalezas y debilidades que requieren que pienses realmente en cómo configuras tus alineaciones.

: Crea tu equipo a partir de una lista en constante evolución de jugadores callejeros legendarios, diversos y más grandes que la vida, cada uno con enormes fortalezas y debilidades que requieren que pienses realmente en cómo configuras tus alineaciones. El modo multijugador se encuentra con el roguelike : Mantenerse en la cancha requiere más que un gran saltador: esto tiene niveles. Con las condiciones de la cancha, los modificadores estratégicos y las caídas que afectan cada juego y los nuevos jugadores que llegan para detener tu racha, cada carrera es única.

: Mantenerse en la cancha requiere más que un gran saltador: esto tiene niveles. Con las condiciones de la cancha, los modificadores estratégicos y las caídas que afectan cada juego y los nuevos jugadores que llegan para detener tu racha, cada carrera es única. Una experiencia de baloncesto hecha a mano: Juega en algunas de las canchas más legendarias del mundo con una apariencia y una sensación únicas. Desde nuestros personajes hasta las canchas, animaciones creadas a mano y todo lo demás, experimenta un juego de deportes verdaderamente hecho a mano por primera vez.

