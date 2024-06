Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft estrena el 10 de octubre en Netflix

El 1 de junio Netflix sorprendió a los fanáticos de Lara Croft con la confirmación de la fecha de estreno para la nueva serie animada que fue anunciada hace tiempo atrás, y se trata de ‘Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft’, estrenándose el próximo 10 de octubre.

La serie animada de Lara Croft tendrá continuidad con la trilogía reboot de videojuegos de Tomb Raider estrenada en 2013. Crystal Dinamics, desarrolladores de esta nueva trilogía, afirmaron que tenían pensado unificar la línea de tiempo original de Tomb Raider con la de su reboot, y los usuarios creen que esta serie ayudara a eso.

Mucho talento detrás de este anime de Tomb Raider

Netflix en colaboración con Powerhouse Animation Studios, creadores de otras adaptaciones animadas como Castlevania, Blood Of Zeus y Masters of the Universe. Serán los encargados de dirigir esta adaptación que ya está en mira de los más fanáticos.

También se han revelado algunos de los actores que darán vida a este proyecto, entre los que se encuentran. Hayley Atwell (Peggy Carter en el UCM) quien le dará voz a Lara en el idioma inglés y Earl Baylon quien retomará el papel de Jonah Maiava del juego.

Esta nueva serie estará producida y escrita también por Tasha Huo, una de las showruners de ‘The Witcher: Blood Origin. El proyecto tuvo una buena recepción y se espera que con todos los involucrados logren darle una excelente adaptación animada a Tomb Raider.

“Tras los acontecimientos de la última franquicia, Lara abandonó a sus amigos para embarcarse en peligrosas aventuras por su cuenta, pero deberá regresar a casa cuando un poderoso artefacto chino es robado de la Mansión Croft por un ladrón con una conexión personal.” Esta es la sinopsis de la serie de Netflix, no queda más que esperar para ver más de la famosa Lara Croft

