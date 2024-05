Ubisoft cancela The Division Heartland a 3 años de su anuncio

Ubisoft anunció la cancelación de The Division Heartland, la próxima entrega del título multijugador free to play basado en las historias de Tom Clancy. La decisión se tomó el mismo día de la revelación oficial de Assassin’s Creed Shadows.

The Division y su secuela han sido un éxito moderado para Ubisoft, por lo que tiene sentido que la compañía esté buscando expandir franquicia con juegos derivados. Desafortunadamente para los fanáticos de Division, no tendrán la oportunidad de jugar una versión terminada de The Division Heartland debido a que no logró cumplir las expectativas de la compañía.

“Después de una cuidadosa consideración, hemos tomado la difícil decisión de detener el desarrollo de Tom Clancy’s The Division Heartland, con efecto inmediato. Nuestra prioridad ahora es apoyar a los talentosos miembros del equipo de nuestro estudio Red Storm Entertainment, quienes harán la transición a nuevos proyectos dentro de nuestra empresa, incluidos XDefiant y Rainbow Six”, dijo un portavoz de Ubisoft a través de un comunicado a IGN.

Desarrollado por Red Storm Entertainment, Heartland para llegar de manera gratuita a consolas y PC. Al tratarse de un título centrado en la supervivencia basado en un modo PvEvP, se desarrollaría en la ciudad rural ficticia de Silver Creek, en el medio oeste de Estados Unidos, que había quedado en ruinas tras la propagación de la gripe del dólar.

The Division Heartland se une a otros proyectos cancelados de Ubisoft

Si bien, la cancelación de este título no generó una nueva oleada de despidos en la industria del videojuego, si se suma a la lista de títulos desechados por el editor francés. Frédérich Duguet, director financiero de Ubisoft, aseguró durante la más reciente llamada de ganancias de la empresa que la cancelación fue “una decisión difícil pero necesaria e importante”.

Ubisoft retrasó el juego poco después de su anuncio. Realizaron cambios constantes en el diseño debido a los comentarios poco positivos de los participantes en las diversas betas cerradas. Estos cambios dificultaron aún más el desarrollo del juego, lo que llevó a su cancelación. El juego se unió a Project Q e Immortals Fenyx Rising 2 como otro de los títulos cancelados por Ubisoft.

Lea también Assassin’s Creed Shadows revela su primer tráiler y fecha de lanzamiento