Markus Phoenix está listo para regresar con Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day se presentó hoy en un anuncio sorpresa durante el Xbox Games Showcase, junto con un tráiler explosivo que nos lleva hasta el Día de la Emergencia. El tráiler nos presenta este momento decisivo en la serie Gears of War en el que los temibles Locust se dan a conocer con una brutal emboscada desde abajo contra el mundo de Sera.

Este próximo título será una precuela donde seguiremos a las versiones más jóvenes de los héroes originales de la serie, Marcus Fenix ​​y Dom Santiago, mientras comienzan su lucha contra la invasión Locust. Este evento es el catalizador de todo lo que sabemos y amamos sobre Gears of War.

Según The Coallition, los fanáticos de los juegos principales de Gears of War pueden esperar sentirse como en casa con cómo se siente Gears of War: E-Day.

El estudio trabaja en recrear y mejorar la acción en tercera persona característica de la serie, pasando de cobertura en situaciones de vida o muerte, todo dentro de una campaña explosiva que combina una jugabilidad satisfactoria y una narración emotiva basada en personajes. Sin embargo, también mencionaron que también se enfocarán en un enfoque moderno con nuevas tecnologías.

Lamentablemente, esta revelación solo se trató de un tráiler cinematográfico sin gameplay y no dio una ventana de lanzamiento aproximada, por lo que podríamos tener que esperar hasta 2025 o hasta 2026 para jugarlo en Xbox o en PC.

Gears of War: E-Day le sacará el máximo provecho a Unreal Engine 5

Kate Rayner, directora técnica del estudio The Coalition, afirmó que el juego ofrecerá una “experiencia visual inigualable”.

“Con los avances en Unreal Engine 5, el salto en capacidades técnicas es tremendo”, dijo. “Esto incluye más de 100 veces más detalles ambientales y de personajes que Gears 5, iluminación con trazado de rayos por hardware, reflejos y sombras, destrucción y sangre de próxima generación, y tecnología de animación de vanguardia, por nombrar solo algunas de las innumerables mejoras que harán que Gears of War: E-Day una experiencia visual inigualable”.

“Nuestra ambición es, una vez más, establecer un nuevo estándar en excelencia técnica”, añade Rayner. “Hemos modernizado completamente Gears desde cero, infundiendo al ADN de Gears todas las capacidades de la tecnología de juego moderna. Cada personaje, entorno y animación de esta nueva entrega ha sido completamente reconstruido en Unreal Engine 5, lo que nos permite retratar el universo Gears con detalle y fidelidad sin precedentes”.

