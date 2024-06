New World, el MMO de Amazon finalmente llegará a consolas

Algunos usuarios de la PlayStation Store detectaron un anuncio inédito de algo llamado New World Aeterum, el cual fue eliminado posteriormente. Todo apunta a que esto se trata de que el exitoso MMO de Amazon Games dejará de ser exclusivo para PC y dará el salto a consolas con una nueva edición.

El usuario de Reddit que vio el contenido “patrocinado” dijo que al hacer clic en él aparecía un mensaje de error y que pronto se eliminó de la tienda.

Aeternum es la ubicación principal y el nombre de la isla en New World lanzado en septiembre de 2021 y que recibió su primera expansión llamada “Rise of the Angry Earth”, la cual pudimos reseñar acá en ProGamers.life.

Es importante mencionar que, este viernes 7 de junio, se llevará a cabo el Summer Game Fest, con presentaciones de más de 40 publishers y desarrolladoras durante dos horas, donde Amazon Games confirmó su participación como partner del evento.

Esto podría indicar que, si esto es totalmente cierto, Amazon Games está preparándose para lanzar una versión diferente del juego para consolas o un cambio de marca que involucre a más plataformas. Sin embargo, es importante mencionar que, de momento, es mejor tomar esta información con delicadeza hasta una confirmación oficial por parte de sus desarrolladores.

Amazon tiene más proyectos en camino, más allá de New World

A finales de mayo, Amazon también anunció que se ha asociado con Maverick Games, estudio que cuenta con ex desarrolladores de Forza Horizon para un nuevo juego de conducción en mundo abierto que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Este acuerdo de publicación se une a la creciente cartera de Amazon Games, que incluye los juegos de rol de mundo abierto New World y Lost Ark, y próximos títulos como Throne and Liberty y la próxima gran entrega de la serie Tomb Raider, entre otros.

“Fundamos Maverick Games con una visión clara: construir un estudio centrado en los desarrolladores que fomentara un entorno de creatividad y asunción de riesgos”, dijo Mike Brown en una entrevista.

“Este enfoque permite a nuestro equipo producir el trabajo más excepcional de sus carreras. Y, en última instancia, eso significa que estamos creando un juego del que nuestros jugadores se enamorarán. Sin revelar demasiado, compartiré que el equipo aquí está entusiasmado con nuestro juego y estamos ansiosos por compartirlo con el mundo”.

A pesar de ello, se desconoce una ventana de lanzamiento concreta para el juego.

Lea también Civilization VII ha sido filtrado poco antes de su revelación oficial