23 médicos trujillanos recibieron títulos de especialistas

Un total de 23 médicos recibieron este miércoles su título como Especialistas durante el acto académico de la XII promoción del Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo y la Universidad de Los Andes, en la ciudad de Valera, estado Trujillo.

La directora de investigación y docencia de la Fundación Trujillana de la Salud (Fundasalud), Flor Barrios indicó que estos graduandos recibieron su título en siete áreas de asistencia médica como son: Medicina Interna, Traumatología y Ortopedia, Ginecología y Obstetricia, Cirugía Pediátrica, Urología, Anestesia, Medicina de Emergencia y Desastres.

“Hoy tenemos el acto de grado de 23 médicos especialistas del Hospital Universitario de Valera con la Universidad de Los Andes; estamos muy contentos porque este número de graduandos le dará un gran aporte al área de salud del estado Trujillo”, afirmó.

Asimismo, Barrios destacó que en esta promoción fueron egresados varios médicos de diferentes países como Bolivia, Colombia, Honduras y Nicaragua, “quienes vinieron a formarse en nuestro hospital de Valera”.

Especialistas fortalecen el sistema de salud

Durante el acto desarrollado en el Foro Bolivariano de Valera, la primera combatiente del estado Trujillo y jefe del área social Jacqueline Peñaloza de Rangel, manifestó que estas siete especialidades fortalecerán el sistema de salud en la entidad, al tiempo que felicitó a los graduandos y a sus familiares.

“Este año ha sido de retos, no estábamos preparados para transitar un año tan difícil (…) es una batalla que estamos ganando, es una batalla que vamos a seguir transitando por si no se acaba, el 2021 también va a ser difícil, pero no vamos a vencernos, vamos a seguir con el ímpetu, con la fortaleza de nuestros docentes, con la fortaleza de nuestros jefes de servicio que día a día apoyan las carreras universitarias de los estudiantes”, expresó.

Peñaloza de Rangel informó además que “en este momento tenemos 56 médicos que van a optar a especialidad (…) es una germinación de especialistas, de potencialidades y de talentos lo que hay aquí (…) para el ministro de salud Carlos Alvarado, para el gobernador Henry Rangel Silva y para mí es fundamental la docencia”.

Médicos agradecidos

Por su parte el médico graduado en la especialidad de anestesiología y procedente de Colombia, Emiliano Maestre, se mostró complacido y agradecido por la formación recibida en el estado Trujillo a lo largo de tres años.

“Fue una experiencia enriquecedora venir a Venezuela; estoy agradecido con este país por sus aportes y por brindarme durante tres años su apoyo y la estadía acá en Trujillo, que es muy lindo y con gente muy buena (…) esta formación me ayudó mucho para mi crecimiento profesional”, expresó Maestre.

Es de resaltar que en el estado Trujillo el año pasado se graduaron 37 profesionales de la salud en diversas especialidades y actualmente se mantienen en formación más de 125 médicos.