Activadas rutas a oriente y occidente desde La Guaira

El gobernador de La Guaira, Jorge Luis García Carneiro anunció la reactivación de ocho rutas interurbanas hacia Oriente y Occidente del país, durante la semana de flexibilización desde los Terminales Terrestres de Catia La Mar y La Guaira.

García Carneiro informó en su programa “En contacto con nuestro pueblo”, que las rutas activas son Puerto La Cruz, Maturín, Carúpano, Maracay, Maracaibo, Valencia, Cumaná y Barinas; así como la incorporación de un ruta de turismo hacia el poblado de Chuspa, parroquia Caruao, sólo los fines de semana.

Dijo que desde hoy (este domingo) “estarán operativas las conexiones del estado La Guaira hacia el oriente y occidente del país. Son ocho rutas que se activan en los terminales terrestre, las personas deberán viajar con su tapabocas”.

Explicó que las unidades de transporte no superaran el 70% de su capacidad y garantizan la desinfección antes de abordarlas y de su equipaje, indicó el gobernador de La Guaira.

En los Terminales Terrestre de Catia La Mar y La Guaira se puede cancelar el pasaje de forma digital y desde diversas plataformas, como puntos de débito hasta criptoactivos, entre otros.

Según el itinerario de ruta, dispuesto por la Inmobiliaria Inesvargas, administradora de los Terminales Terrestre del litoral guaireño, se prevé que destinos como Puerto La Cruz y Maturín, se realice los días martes con una sola salida a las 7 am desde Catia La Mar y La Guaira, con un costo entre 15 y 18 millones de bolívares o hasta 12 dólares, si el pago es en divisas.

Rutas como Maracay, Valencia y Barinas estarán operativas de lunes a sábado, desde ambos terminales, con un costo entre 3 y 23 millones de bolívares o en divisas desde 2 a 20 dólares, con salida a las 7 am, 9 am y 12 am.

Hacia Carúpano estarán activas las rutas los martes, miércoles y viernes; y para Cumaná los martes, jueves y sábado, saliendo del Terminal de La Guaira y de Catia La Mar con un costo entre 16 y 17 millones de bolívares o 10 dólares, aproximadamente.