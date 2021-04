Activan despliegue para despistaje de la covid-19 en el Zulia

El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto Fernández, anunció que iniciará un despliegue médico-social en la región que abordará despistaje de covid-19, tratamiento, vacunación, desparasitación de niños y ruta materna, políticas anunciadas a través de la plataforma comunicacional “Omar a las 7”.

Explicó que estas acciones de atención y resguardo social serán coordinadas por la Secretaría de Asuntos Sociales dirigida por la diputada Zuyin Pérez y contará con el apoyo de los intendentes de la entidad y el Poder Popular organizado.

Al respecto el mandatario regional resaltó que durante la presente semana se han atendido más de 100 solicitudes directas hechas por la población en el ámbito de salud y ayudas técnicas entre otras áreas sociales.

Ordena cierre de las licorerías

Como parte de las medidas preventivas a cumplir con la cuarentena radical, Prieto Fernández ordenó el cierre absoluto de las licorerías e instruyó nuevas acciones de seguridad para evitar el funcionamiento de estos establecimientos.

“El que no acate la medida será detenido, va preso el gerente o el dueño de la licorería, no vamos a permitir poner en riesgo la salud del pueblo por la insistencia de algunos inconscientes que no pueden vender licor en la semana radical”, puntualizó el Gobernador.

Asimismo la máxima autoridad en el estado, reiteró que los funcionarios policiales y militares encargados de la seguridad en las estaciones de servicio de combustible mantienen el esquema de rotación y se llevarán a cabo operativos de supervisión en las adyacencias de las gasolineras para evitar irregularidades en el proceso de despacho.