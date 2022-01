Aplicarán plan piloto de distribución de agua en Maturín

La Gobernación del estado Monagas aplicará desde este lunes 10 de enero un Plan Estratégico de Distribución de Agua a los sectores que dependen de la Planta Potabilizadora Bajo Guarapichen en Maturín.

Así lo informó el presidente de Aguas de Monagas, Beltrán López, quien además explicó que el plan se realizará en dos grupos: el primero la red baja y el segundo a las comunidades que se abastecen de la red alta, refiere nota de prensa de la gobernación.

Al respecto, López indicó que “con el cronograma de distribución inter diaria actual hemos visto que la red no se presuriza totalmente porque no entra la cantidad de agua suficiente; de allí que no llegue el agua a algunos sectores o se les vaya muy rápido”.

Asimismo, informó que cada lapso de distribución se extenderá por 72 horas continuas y será alternado, lo cual permitirá que las tuberías se presuricen y el suministro llegue a toda la red.

Resaltó que luego de que inicie el plan piloto irán evaluando si deben aumentar o disminuir la periodicidad en el suministro en la zona.

Además, detalló que están dando cumplimiento a las orientaciones del gobernador Ernesto Luna y desde el 21 de diciembre trabajan de manera ininterrumpida en la estación de tanques de almacenamiento y distribución de agua ubicada en Alto Guri, parroquia San Simón, allí se trabaja en la sustitución de seis válvulas de 42, 20 y 16 pulgadas con el propósito de mejorar la recuperación y llenado del tanque superficial de 30 millones de litros y del elevado de 2 millones, lo que permitirá optimizar la distribución hacia los diferentes sectores que se benefician de este sistema.

El presidente de la hidrológica pidió a los maturineses disculpas por las molestias ocasionadas, pero aseguró que estas medidas se toman con la finalidad de mejorar el servicio.

Cronograma de suministro de agua

Los sectores que serán atendidos desde este lunes 10 hasta el miércoles 13 de enero a través del tanque superficial pertenecen a la red baja: Alberto Ravel, Alto Gurí, Bicentenario, Brisas del Aeropuerto, Brisas del Morichal, Brisas del Orinoco, Cúcuta, Doña Candelaria, Guarapiche II, Juanico, Juanico Viejo, Moscú, Morichal, Negro Primero, Palma Real, Pinto Salinas, Residencias Orinoco, Viento Colao, 23 de Enero, La Floresta, La Pradera, El Paraíso, El Parque, El Silencio, Las Cocuizas, Las Gladiolas, Los Bloques, Los Cerritos, Los Cocos y Los Cortijos.

Del mismo modo, del jueves 13 al sábado 15 corresponde el suministro a los sectores de la red alta: Alto Gurí, Antonio José de Sucre, Barrio Bolívar, Barrio Libertador, Barrio Francisco de Miranda, Campo Ayacucho, Callejón Universidad, Fundemos I y II, Hugo Chávez, Paseo La Gracia de Dios, 5 de Julio, San Miguel, Villa Valentía, Virgen del Valle, La Carbonera, La Cañada de La Puente, La Florida, La Laguna, La Muralla, La Murallita, La Puente, Las Viviendas, El Abanico, El Caro de La Puente, Los Godos I y II; Los Guaritos I, II, III, IV, V, VI y VII, Los Guaros y Los Pinos.