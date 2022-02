Arribaron 240 toneladas de alimentos a Sucre

Un total de 20 mil familias del estado Sucre serán atendidas con la llegada de 240 toneladas de alimentos, en aras de optimizar la distribución de los rubros en el territorio.

La información fue suministrada por el mandatario regional, Gilberto Pinto, quien detalló que los alimentos llegaron a bordo de la embarcación de la Fuerzas Armada Nacional Bolivariana (FANB) «El Monje», con quienes sostienen un convenio para continuar ejecutando políticas que permitan la protección alimentaria de la población.

Además, señaló que la distribución se realizará a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), con el fin de que llegue a los hogares sucrenses.

«Aquí está el motor militar contribuyendo a la alimentación del pueblo. No puede haber desarrollo, si no hay seguridad alimentaria, si no hay seguridad social», aseveró el gobernador.

Finalizó, comentando que las acciones forman parte de su plan gubernamental «Gran Mariscal de Ayacucho», enmarcado en el desarrollo de los 15 municipios pertenecientes al estado Sucre.