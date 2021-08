Atienden contingencia por lluvias en Guaicaipuro

Motivado a las fuertes precipitaciones de la tarde de este miércoles, el equipo de la Alcaldía de Guaicaipuro y Bomberos de Miranda se desplegaron para atender la contingencia en Los Teques estado Miranda.

Las torrenciales lluvias ocasionaron la crecida de los niveles del río San Pedro ocasionando el desbordamiento de su cauce y la inundación de diversas viviendas ubicadas en el sector Mal Paso de Los Teques.

También se vieron perjudicados comercios y la vialidad de la avenida Víctor Baptista y otros sectores.

La alcaldesa de Guaicaipuro, Wisely Álvarez, se trasladó al lugar con el equipo del ayuntamiento para dar respuesta inmediata a familias afectadas por lluvias.



Informó que el despliegue de personal de ServiGuaicaipuro, así como Protección Civil y Bomberos de Miranda y Guaicaipuro se mantendrá en alerta para atender la contingencia.

“Le informamos al pueblo de Los Teques que ya la Alcaldía de Guaicaipuro con sus brigadas de ServiGuaicaipuro junto a Protección Civil Guaicaipuro y Miranda en un solo equipo con la Gobernación estamos atendiendo la difícil contingencia. Estamos trabajando para dar respuesta a todo nuestro pueblo afectado”, explicó.

En ese sentido, la mandataria local no detalló daños, no obstante, informó que no existen víctimas que lamentar, solo pérdida materiales como enseres y viviendas afectadas por las torrenciales lluvias.

Entre la noche de este miércoles y madrugada de este jueves otorgaron enseres y logística a familias afectadas por lluvias, bajo orientación de alcaldesa y jefa política @wiselyalvarez .

Indicó que este jueves se ejecutará un censo para el levantamiento de daños. También se habilitará un refugio para 10 familias cuyas viviendas se vieron comprometidas por el aguacero.

“Gracias a Dios no hay víctimas que lamentar, solo daños materiales que nuestro equipo de Protección Social está atendiendo. Pedimos a nuestro pueblo calma y confianza”, apuntó.

Se mantienen activas el 911, así como los contactos telefónicos 0212.3217298, 0212.3227095, 0212.3227749, 0412.8280197, 0412.8280211.