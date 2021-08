Aumentan a 21 los fallecidos en el Valle de Mocotíes en Mérida

Cotinúan las operaciones de búsqueda y rescate en el sector El Corozo del municipio Tovar, donde el pasado sábado fue hallado otro cuerpo sin vida, elevando la cifra a 21 fallecidos, luego de las fuertes precipitaciones caídas. El protector de la entidad Jehyson Guzmán lamentó el suceso y confirmó la noticia.

La persona fallecida fue identificada como José Barajas Caicedo (34), de nacionalidad colombiana. Fue localizado tapiado en la calle 21 salida vía Zea, sector El Corozo. El rescate fue realizado por los Bomberos del estado Mérida.

Los cuerpos de seguridad y prevención siguen en las labores de rescate y atención a las poblaciones afectadas por las lluvias desde el pasado lunes 23 de agosto.

Llega material de construcción

El ministro del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, Idelmaro Villarroel, informó sobre el arribo de 120 toneladas de material para la rehabilitación de las viviendas afectadas en Tovar, las cuales están en los niveles leve y grave.

Explicó que en esta primera entrega se beneficiarán 50 familias que han sido debidamente censada por la Misión Somos Venezuela.

Detalló que el material consta de 30 toneladas de cemento, 14.000 metros de cable, 1.120 bombillos, kit sanitarios, puertas principales y 16.000 bloques.

Además de 5 kit Dulcosa, que son viviendas de 70 metros, de 3 habitaciones y 2 baños, agregó Villarroel.

Ayuda humanitaria . El diputado Jehyson Guzmán indicó que la ayuda de las instituciones y empresas privadas está llegando a las zonas afectadas.

“La empresa Polar, la organización Cáritas de Venezuela, y Acnur entregaron los donativos a las familias de las áreas de emergencia” recalcó Guzmán.

Señaló que el paso al eje del Valle de Mocotíes está restringido. Se trabaja en el despeje de la Troncal 007 y hay un horario establecido para el tránsito vehicular que lleve ayuda, entre las 5 am y 9 am; luego de 9 am a 7pm se ejecutan trabajos con maquinaria pesada.