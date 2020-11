Bernal: “Le vamos a dar una pela bolivariana a la oposición traidora de la AN”

El primero en la lista del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb) en el estado Táchira Freddy Bernal; se reunió con las 121 Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) del municipio Ayacucho, que “van a garantizar la victoria de los candidatos del circuito 2 Montaña Baja Johana Rosales y José Rojas; los futuros diputados de la Patria a la Asamblea Nacional (AN)”.

La reunión tuvo como fin activar la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) en cada territorio del estado, destaca la nota de prensa.

Recordó que la RAAS es un arma de control territorial con la que tenemos medida cada calle, cada urbanización, cada campo, cada casa; sabemos dónde está el adversario y “sabemos cómo están nuestros líderes que van a garantizar la victoria el próximo 6 de diciembre”, mencionó.

“Le vamos a dar una pela bolivariana a la oposición traidora que está en la AN. Una oposición que no se merece gobernar este país, una oposición que levantó la mano veintiún veces para aprobar el bloqueo contra Venezuela, una oposición que logró confiscar las cuentas bancarias de Pdvsa y del Estado venezolano, una oposición que logró que desde octubre no vendamos un barril de petróleo, una oposición que logró que no le entre un céntimo a la República, una oposición que logró que nos robarán a Citgo y a Monómeros C.A, una oposición que logró sabotear la producción de gasolina, una oposición que logró que no tengamos dinero para invertir en el sistema interconectado eléctrico, y por eso, hemos sido sometidos a innumerables cortes de luz”, precisó.

Comentó que a pesar de las dificultades en Táchira y del bloqueo criminal, habrá navidad. Ya se les ha girado instrucciones a los directores de embellecer y adornar de ambiente navideño con arbolitos, pesebres; colocar gaitas y villancicos que alegran estas festividades. “No tengan duda que a pesar de las dificultades llegará la hallaca bolivariana y juguetes, porque esta derecha no va acabar con la sonrisa ni con la esperanza de nuestro pueblo”, aseguró.

Por su parte, el MG Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, Cmdte. de la Región de Defensa Estratégica de Defensa Integral N° 2 dio su mensaje navideño al pueblo de Venezuela, al pueblo del Táchira y a la familia castrense en el que afirmó que la navidad es tiempo de paz, de unión, de recogimiento, de perdón, de reconocer nuestros errores y unirnos todos como un solo sol para brillar juntos en el camino de la Venezuela potencia, grande, hermosa, libre, soberana e independiente que soñamos, queremos y nos merecemos todos los venezolanos.

El mensaje lo ofreció desde el patio del Comando de Zona N° 21 de la Guardia Nacional Bolivariana y agregó que desde la REDI N° 2 Los Andes con sus hermosos estados andinos Táchira, Mérida y Trujillo les deseamos a toda Venezuela y al mundo entero una Feliz Navidad 2020 y un próspero Feliz Año 2021 en perfecta unidad cívico militar policial.