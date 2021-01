Carabobo y Cojedes serán los escenarios de la Batalla

Una miniserie con la gesta heroica de la Batalla de Carabobo es uno de los proyectos que tiene previstos el Ministerio de la Cultura, como parte de las actividades para celebrar los 200 años de esta gesta épica que dio la libertad a Venezuela.

El escenario escogido para las filmación de la serie, que será dirigida por el cineasta Luis Alberto Lamata son los campos de Carabobo y de Cojedes (Taguanes), quien junto al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, realizaron una pre-gira por estos espacios y se internaron “en el glorioso Campo de Carabobo para reconocer en el terreno los escenarios reales de “Carabobo, caminos de libertad”, dijo Villegas en su cuenta twitter aludiendo al nombre que llevará la serie.

Ernesto Villegas indicó que en el audiovisual se mostrará cómo las fuerzas patrióticas, comandadas por el Libertador Simón Bolívar, derrotaron al ejército realista para asegurar una contundente victoria y se tiene previsto iniciar las filmaciones este primer trimestre.

“Hemos decidido iniciar este año 2021 de la mano de la Fanb, conociendo los parajes naturales de este campo, como una pre gira de una producción audiovisual que está enmarcada en estos 200 años y que nos honramos en contar con Luis Alberto Lamata, un reconocido cineasta venezolano, como su director y un valioso equipo de producción”, expresó.

El vestuario y los accesorios que utilizarán los actores serán elaborados por artesanos venezolanos, específicamente del estado Cojedes. “El equipo del que formamos parte seguirá hasta el estado Cojedes, donde también se desarrollaron parte de estos hechos”, dijo Villegas.

Realizarán un encuentro con los artesanos y la gobernadora del estado Cojedes, Margaud Godoy, a fin de utilizar materia prima venezolana, en la fabricación de la indumentaria, los aperos militares y utilería “que se merece esta producción audiovisual”, indicó.

Expresión creativa

El ministro Ernesto Villegas aseguró que la celebración de los 200 años de la Batalla de Carabobo, traerá una explosión de historia y creatividad. “Estamos definiendo los detalles de otra de las vertientes de la celebración de los 200 años.

Se trata de la excavación arqueológica en el Zanjón de la Madera, donde se presume que puedan existir algunas reliquias, instrumentos de aquellos hechos históricos que aquí se desarrollaron”, detalló.

Villegas estuvo acompañado por Dinorah Cruz, presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural, quien junto a Aracelys García, presidenta de la Red de Arte, tienen la tarea de recoger la voluntad de los artesanos para que participen en la producción audiovisual.

Dijo que durante todo el año habrá una gran explosión cultural de libre inspiración. “Estamos organizando el Festival Cultural Carabobo 200, en el cual se enmarca esta pre-gira. Carabobo con su fuerza histórica, creativa y su gesta heroica, va a inspirar la creación de nuestros artistas y cultores que bajo libre inspiración van a tener una fuente inagotable para dejar testimonio de este hecho. histórico”, indicó.

Lamata: contar la historia desde otra perspectiva

Contar cómo sucedieron realmente los hechos de la Batalla de Carabobo es para el cineasta venezolano Luis Alberto Lamata, la intención de la miniserie que dirige.

“El sueño es poder contar Carabobo como miniserie, contando con el mejor elenco posible, con la mejor producción y los mejores técnicos venezolanos”, dijo. Agregó que tendrían la ocasión “de ver algo que por ejemplo yo en mi infancia no tuve y es que Carabobo no estaba en pantalla, así como no estaba Bolívar, no estaba Sucre, no estaba Negro Primero”.

Lamata señala que el poder contarnos es muy importante, “es parte de lo que somos como país y para eso estamos aquí viendo a ver cómo logramos levantar ese sueño con el contagiante entusiasmo, hermoso, de mucha gente, de querer contar esta batalla”, expresó.

Comentó que el apoyo del poder popular será crucial para garantizar el éxito del rodaje, debido a que Carabobo y Cojedes serán su casa mientras dure la producción. Sobre el inicio de la grabación, Lamata espera que en el primer trimestre estaría en marcha, sin embargo, aseveró que todo dependerá de la evaluación de los escenarios.

“Vamos a ver, no es sencillo una producción tan ambiciosa como ésta, pero en general todas las ganas del equipo es iniciar mañana”, sentenció.