Conmemoran los 67 años del natalicio de Hugo Chávez en las regiones

Con actos culturales y una parada cívico-militar-policial conmemoraron en Barinas y el estado Trujillo los 67 años del natalicio del Comandante Hugo Chávez Frías, líder de la revolución bolivariana.

Los actos se realizaron en Sabaneta, municipio Alberto Arvelo Torrealba, tierra natal de Chávez y estuvo encabezado por su progenitor; el maestro Hugo de lo Reyes Chávez, el gobernador Argenis Chávez, la alcaldesa Zenaida Gallardo, así como el comandante de la Zodi-32 Barinas, José Serrano, entre otras autoridades.

También asistieron algunos precandidatos regionales a las elecciones internas del Psuv, entre ellos: Marcos Dugarge, Josué Flores y Jesús Monsalve.

Como parte de la programación los hermanos Yannelys y Edixon Rodríguez hicieron la presentación musical “El Arañero”. Luego Yohan Graterol hizo un popurrí con los temas “Lucerito”, entre otras actividades musicales.

Posteriormente autoridades militares y policiales hicieron una ofrenda floral, con la Constitución, leyes, estandartes y uniformes de Hugo Chávez.

Gallardo y Serrano, fueron los oradores de esta actividad. Ambos destacaron que el legado que Chávez quedó plasmado en toda Latinoamérica, así como su carácter humanista, solidario, humilde y generosidad que marcó la historia del país por las batallas emprendidas para avanzar hacia su proyecto socialista buscando mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos.

Por su parte, el precandidato del Psuv Argenis Chávez también tuvo un derecho de palabra en el acto y resaltó que el comandante Chávez se convirtió en un símbolo de integración y unidad en el mundo entero.

“Hemos venido a esta plaza a recordar a recordar al Chávez hijo, hermano, amigo, soldado. Si algo hizo Chávez fue lograr todos los objetivos que se trazó. Fue tan perseverante que ya convertido en oficial del Ejército venezolano conformó un movimiento sólido y fuerte para el rescate de la nación y cumplir con el legado de Bolívar”.

Trujillanos rindieron homenaje a Chávez a 67 años de su natalicio

Entre cantos, declamaciones, bailes y anécdotas el gobierno bolivariano junto al pueblo trujillano celebró este miércoles los 67 años del nacimiento del líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías.



Desde el patio central del palacio de gobierno, ubicado en el municipio Trujillo (capital), el gobernador Henry Rangel Silva recordó las vivencias junto al comandante Chávez, a quien calificó como un líder excepcional, un estratega con una visión adelantada a su tiempo.



“Chávez era un hombre de carne y hueso, con errores y con aciertos, fue un ser humano que sufrió, lloró, se rio mucho y que vivió el día a día no de un presidente nada más, sino el día a día de un llanero, de un estudiante, de un militar y el día a día de un político”, expresó.



Durante su discurso, Rangel Silva exhortó a los presentes a tener a Hugo Chávez como “una guía permanente para nuestras acciones, no lo carguemos como un símbolo sin valor, como una moda, no, carguémoslo en nuestras acciones, en nuestro corazón, en nuestra manera de ser (…) ante las dificultades siempre me pregunto ¿Qué debo hacer? Y me respondió con una pregunta ¿Qué haría el comandante Chávez en esta situación? Y luego vienen las decisiones correctas”.



El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) número 23, G/D Lenin Herrera destacó los ideales bolivarianos y la doctrina cívico militar que sembró el comandante Chávez en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

Chávez y su legado

En el evento fueron expuestas cuatro facetas del líder de la revolución bolivariana. Un primer stand organizado por la Zodi donde se mostró en fotografías el camino recorrido por Chávez en la ruta militar. Un segundo stand mostró la faceta política y estadista; en el tercero, los logros en materia de salud, educación, social, como una muestra de amor del Comandante a su pueblo y finalmente, un cuarto espacio dedicado al arte, la cultura, la música y el deporte.

La agrupación de música criolla de la policía del estado fue la encargada de interpretar las melodías del llano querido de Hugo Chávez. También estuvo el grupo Fusión y ritmo, que se encargó de finalizar la actividad con el canto del cumpleaños.

Con información de los corresponsales: Naiyelis Garcés y Rebeca Viloria Peña.