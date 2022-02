Covid-19 en Yaracuy: Amor, entrega y compromiso de los médicos

Cuando a finales de 2019 se comenzó a escuchar por primera vez en China el nombre Covid-19, nadie se imaginó las repercusiones que traería y todo lo que afectaría al mundo.

Una pandemia imprevisible que cambió la vida de todos, en especial de quienes a diario tienen que lidiar con la enfermedad en los centros de salud y exponer, incluso, hasta sus propias vidas. Los médicos son quienes integran la primera línea de batalla contra esta terrible enfermedad.

En Yaracuy, hay centros de atención Covid en los 14 municipios, donde se atienden pacientes con infecciones leves o moderadas. Uno de ellos es el ambulatorio Manuel Alcalá Medina, con 180 camas destinadas a la asistencia de personas afectadas por la enfermedad.

Este centro de salud está ubicado en el municipio Independencia, en pleno casco metropolitano de la ciudad de San Felipe, y es uno de los principales de la región. Allí se atiende a pacientes con asistencia médica oportuna y la aplicación de tratamientos adecuados.

Médicos exhortan a la población a no relajarse frente a los cuidados

Total entrega y compromiso

Decenas de médicos, enfermeras, camilleros y personal de atención sanitaria del Alcalá Medina, están en contacto diario con pacientes que llegan a chequearse cualquier complicación médica generada por la Covid-19. Ellos están ahí para ayudarlos en todo lo que necesiten.

Para la médica general integral Yeikerlin López, quien desde que inició la pandemia está asignada al área de pacientes moderados del ambulatorio Alcalá Medina, la situación no ha sido fácil, pero ha sabido enfrentarla de forma eficiente con compromiso y la acción oportuna del Estado.

López, se ha contagiado tres veces de Covid-19, producto de su constante contacto con personas infectadas. Por suerte, no ha tenido complicaciones mayores, pero no por eso baja la guardia; por el contrario, está más atenta que nunca.

“Esta enfermedad nos vino a cambiar la vida a todos, llegó para recodarnos lo vulnerables que somos y la importancia que tiene la salud. Por suerte, aquí en Venezuela, los protocolos de atención han dado buenos resultados y las incidencias graves y mortales no son como las de otros países, donde sí son realmente alarmantes”, refirió la galeno.

Sin embargo, refiere que el problema está en la población, que está tomando la enfermedad de manera muy relajada. “Las personas parecen no haber tomado conciencia de lo grave de esta crisis y muchos andan por las calles sin cuidarse. Ante esta situación, nosotros seguimos luchando y tratando de concienciar a todos”.

Para el médico integral comunitario Miguel Parra, quien lleva año y medio en el Alcalá Medina atendiendo a pacientes covid, la enfermedad no es un juego y hay que darle su justa dimensión. Él sabe lo que es ser un paciente grave, estuvo 21 días recluido por complicaciones respiratorias derivadas de la Covid-19. “Esta enfermedad es impredecible, a unos puede atacar severamente y a otros más suavemente, por eso hay que tener mucho cuidado con ella.

Particularmente, yo le tengo mucho miedo porque sé lo que es capaz de hacer, y eso me ayuda a cuidarme y a cuidar mejor a mis pacientes”, resaltó Parra.

Mencionó, que el riesgo es alto, sobre todo cuando regresa a su hogar y expone a sus seres queridos, “pero eso es parte de nuestra misión, solo debemos extremar las medidas de bioseguridad para estar un poco más tranquilos”.

Prevención e inmediata atención

Para ambos médicos, la clave para lograr la menor incidencia posible de la Covid-19 es la prevención y la pronta atención de los síntomas.

Solo así se logra controlarla a tiempo y disminuir sustancialmente los casos de gravedad y muerte. “Ante el primer síntoma hay que acudir de inmediato a los centros de salud para hacer la evaluación y tratar de inmediato la enfermedad. Hay quienes llegan con dos y tres semanas de síntomas avanzados y en esas situaciones a veces es poco lo que se puede hacer”, reafirmó Parra.

Por ejemplo, la paciente Petra López, llegó al quinto día de presentar los primeros indicios de la enfermedad, y aunque debió ir antes a consultarse, lo hizo dentro de un lapso que permitió atender la enfermedad de manera adecuada y oportuna.

“El primer día me dolía de cabeza y la espalda, además de sequedad en la garganta, pero no le paré porque pensé que era una gripecita; pero cuando empecé a toser con un fuerte dolor, reflexioné y me vine de inmediato al ambulatorio. Resulta que tengo Covid y aquí estoy recibiendo la atención de estos maravillosos médicos”, apuntó López.

Entrega y pasión por parte de los médicos; y cuidados y prevención de parte de los pacientes, esa es la combinación perfecta para enfrentar eficientemente esta enfermedad, hasta que, finalmente, esté controlada del todo. No hay que bajar la guardia y seguir luchando contra ella.