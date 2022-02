Crearán unidades de apoyo especial en municipios fronterizos de Táchira

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, en el marco de la primera reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana regional, destacó que en la actualidad se prevé la implementación de un Plan de Seguridad Regional, cuyo base se gestará en el trabajo mancomunado con los entes de protección, resguardo y prevención que concurren en toda la entidad.

“Nos hemos dado 15 días para presentar al estado un plan completo de seguridad integral que va de la articulación del V-11 pasando por los cuadrantes de paz (…) y la integración de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional Bolivariana, policía estadal, policías municipales (…) así como Protección Civil y los bomberos”, aseveró la primera autoridad regional.

Bernal, agregó que se discute en la actualidad la colocación de “puntos de observación” que difieren de los puntos control y las alcabalas, los cuales tendrán como premisa ubicarse en zonas donde no existe la presencia de los grupos de seguridad regional y, cuya intención, es fungir como focos disuasivos, para antisociales y referencias puntuales de resguardo de las fuerzas públicas para transeúntes y viajeros.

El gobernador, insistió en el patrullaje en toda la entidad durante las 24 horas, para así “generar tranquilidad en todos los ciudadanos”.

Aunado a ello, estima la creación de unidades de apoyo especial, en los municipios Bolívar (San Antonio) y Pedro María Ureña (fronterizos con Colombia) ante la presencia de un “bando criminal” que, a su parecer, tiene como centro de operaciones el sector de La Parada, en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, Colombia, amparados por la policía nacional de ese país.

“El Tren de Aragua se estableció en La Parada y desde allí extorsionan, cobran peaje bajo la vista complaciente de la policía nacional de Colombia y los diversos organismos que no hacen nada. Deduzco, que forman parte de la misma banda, y que la banda les paga (…) y esta banda ahora pretende extender su influencia en San Antonio y Ureña, y ya han cometido algunos hechos delictivos”, denunció la autoridad regional.

Campaña de conciencia ciudadana

El gobernador tachirense, destacó que conjuntamente con el alcalde del municipio San Cristóbal, Silfredo Zambrano, iniciarán una campaña integral de tres meses, la cual constará de tres elementos de aplicación a la ciudadanía; el primer mes, tendrá como premisa la promoción a través de medios de comunicación, insistiendo en las acciones que los ciudadanos deben cumplir en torno a las normas de tránsito; la segunda etapa, (mes dos) estará destinada a charlas a quienes incumplan con las leyes de tránsito y; por último, (mes tres) se implementarán multas severas a quienes violen la ley.

“Me preocupa la incidencia creciente de accidentes de tránsito en Táchira (…) el hospital central de San Cristóbal, en el área de traumatología está llena de personas heridas (…) no respetan los semáforos, andan a alta velocidad, andan hasta cinco personas incluyendo niños en las motos, no usan cascos y andan como locos (…) todo eso lo vamos a parar”, asintió Bernal.

Por su parte, el burgomaestre de la capital del estado Táchira, Silfredo Zambrano, secundó la premisa del poder estadal y destacó la aplicación del pago de impuestos a infractores de tránsito terrestre y otras sanciones que minimicen la incidencia de accidentes en el municipio.

“Se activarán sanciones a todo aquel que viole las leyes de tránsito, que van desde la aplicación de multas, así como la retención de vehículos o motos (…) además a los funcionarios públicos que incurran en el irrespeto de las normas también deberán asumir las consecuencias de sus actos”.

Zambrano, aseveró que las cifras dadas en el mes de enero por los cuerpos de seguridad arrojaron 50 accidentes de tránsito con 70 personas lesionadas, situación que a su parecer no debe ser ignorada. “Quienes conducen de manera irresponsable colocan en riesgo la vida de inocentes”, puntualizó.

Motorizados en la mira

Beatriz Ardila, empleada en una comercial en el centro de la ciudad de San Cristóbal, aduce que los planes que plantean las autoridades son necesarios para salvaguardar la vida de los ciudadanos, sin embargo, precisó que quienes deben ser controlados son los motorizados, quienes en los últimos seis meses han protagonizado la mayor cantidad de accidentes.

“Los motorizados no respetan los semáforos y constantemente incumplen con todas las leyes (…) se comen los semáforos, no tienen cascos, siempre pasan rapidísimo y muchas veces los he visto transitar por las aceras (…) Son groseros y pese a que son de línea van en contravía, el decir de ellos es que no hay gasolina y hay que ahorrar”, destacó.

Ardila, insiste en que se deben aplicar las normas, generadas en el gobierno regional de José Gregorio Vielma Mora (2013-2017), donde existía el pico y placa y la ley que regía que no permitía a los motorizados transitar después de las 9 de la noche.

“Se les debe exigir el casco, el chaleco y que formen parte de una línea (…) si los tienen censados y el gobierno ve que siempre están involucrados en un choque deben cerrar esa línea (…) hay que sancionarlos cada día son más los heridos”, finalizó.