Desplegada Comisión para la reforma judicial en el Zulia

La Comisión de Revolución del Sistema Judicial en el estado Zulia, se desplegó en 21 centros preventivos de la entidad, con la finalidad de hacer un abordaje en los diferentes casos de los privados de libertad, con delitos igual o menores a 5 años.

Juan Romero, coordinador de la comisión judicial y diputado de la Asamblea Nacional, informó que han visitado la mayoría de los centros preventivos de reclusión, y resaltó una de las primeras conclusiones, que surgió de la primera fase del abordaje, fue el retardo procesal de los casos.

Indicó Romero, que hay muchas causas, pero las principales son, que los privados de libertad, no han sido presentados ante los tribunales de control, “Que es el principal punto de presentación, la audiencia no ha sido realizada; gente que ya ha cumplido la pena, por la que se encuentra detenido, y los tribunales de ejecución, no han emitido sus resoluciones, esto es lo que nos genera una acumulación incesante de casos en los centros de reclusión”, enfatizó Romero.

Destacó que el mandato de la comisión de revolución judicial por parte del Presidente de la República Nicolás Maduro, “Ha sido precisamente la atención de estos casos”.

El coordinador de la comisión de revolución del sistema judicial, resaltó que cuentan con el apoyo de abogados expertos en el área penal, “Que han venido acompañando los esfuerzos que hemos hecho”.

Agregó Romero que: “se han dado la atención de medidas sustitutivas, a más de 400 personas de los casos que hemos atendido, y aún quedan casos por revisar y atender”.

Expresó el Diputado de la Asamblea Nacional, que la comisión tiene un amplio sentido humanista, “Hay casos que se han dado medidas sustitutivas asociados con problemas de salud, todos delitos menores, cuya condena según el código orgánico procesal penal sea igual o menor a 5 años”.

Enfatizó Romero, que la comisión atiende delitos menores, y están desplegados atendiendo esos retardos procesales en conjunto con el Poder Judicial, Defensoría Pública, Defensoría del pueblo, Ministerio Público, Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

La Comisión de Revolución del Sistema Judicial en el estado Zulia, esta conformada por los diputados de la Asamblea Nacional, Juan Romero, Yonder Durán, Imaab Saab, Nayarit Linares y Rafael Nava.

Hasta los momentos los centros de reclusión preventivas que ha visitado la comisión de revolución del sistema judicial, están ubicados en los municipios Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Lagunillas y Santa Bárbara en el municipio Colón.