Ejecutan diagnóstico de averías en el servicio de Cantv en Charallave

Técnicos de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), en conjunto con la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, iniciaron el levantamiento de las necesidades y requerimientos de telecomunicaciones en el municipio Cristóbal Rojas, Charallave, del estado Miranda.

Desde el Asentamiento Campesino La Mata, el M/G Jesús Gregorio Aldana Quintero, presidente de Cantv, señaló que la inspección es parte del Plan Amor en Acción a las Víctimas de la Guerra Económica y de la implementación de las medidas unilaterales y coercitivas contra los más necesitados.

Explicó que como empresa estatal de telecomunicaciones venezolana se cumple la tarea de hacer el estudio de casos y levantamiento de las necesidades de telecomunicaciones, “así como atender el tema de las averías del servicio, a fin de restituir la red telefónica e internet en la localidad”.

El mayor general manifestó que inicialmente se hizo la reparación de una avería masiva que se registró hace dos meses en el citado Asentamiento Campesino Charallavense, donde están conformados 26 consejos comunales.

Asimismo, Aldana Quintero precisó que son más de 120 usuarios que tienen problemas con averías en sus líneas telefónicas, de acuerdo al levantamiento que se ejecutó la semana pasada. “El diagnóstico inicial arrojó que existen fallas en los servicios de internet y llamadas telefónicas, no sólo de Cantv sino también de otras operadoras privadas”. Aseveró que las fallas en la red Cantv serán evaluadas, según el reporte hecho por los suscriptores del servicio.

El funcionario exhortó a los suscriptores de Cantv a reportar las averías, “porque si no la tenemos reportadas en el sistema, realmente, no podemos saber si tenemos un servicio afectado o no afectado”.

Durante el despliegue, Aldana Quintero recalcó que con apoyo de voceros del poder popular se activaron las mesas de telecomunicaciones, en el marco de la nueva transformación de la Cantv. “Buscamos unir la empresa estatal de telecomunicaciones con la comunidad”, apuntó.

El militar puntualizó que, desde la empresa de telecomunicaciones estatal, se hará una campaña para educar a los suscriptores en relación a los manejos de las aplicaciones y diferentes canales no presenciales que se están aplicando como empresa a los efectos de mejorar el servicio y la relación con el usuario.

En cuanto a la inspección de las fallas en la red Cantv en la subregión mirandina, el oficial castrense expresó que en combinación con la Vicepresidencia Sectorial Social y Territorial se determinará qué sector se abordará, de acuerdo a las necesidades de la población tuyera.