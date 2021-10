En las regiones activos con la reconversión monetaria

Este viernes primero de octubre entró en vigencia el nuevo cono monetario Bolívar Digital en todo el territorio nacional.os reportes de las corresponsalías dan cuenta del desarrollo de las actividades comerciales, así como inconvenientes que presentó la ciudadanía frente a la reconversión.

En general pocos comercios abrieron sus puertas, pero reinó la y especulación con el cambio de la divisa con la entrada en vigencia del nuevo cono monetario. Algunos negocios no recibían las tarjetas del Banco de Venezuela ni del Bicentenario, pero sí funcionaba el monedero biopago. Comerciantes y clientes reportaron fallas de conexión con el Banco de Venezuela

Comercios de Guarenas adaptan precios al nuevo cono

Según en un recorrido efectuado por el equipo de ÚN por el caso central de Guarenas, se mostró completa normalidad en cuanto a la exhibición de los precios en los comercios con el nuevo cono monetario. Algunos mostraron carteles hechos a mano con los precios de los productos adaptados al nuevo cono monetario.

En algunos locales comerciales, los clientes manifestaron que tuvieron problemas con la tarjeta de débito del Banco de Venezuela que no pasó por los puntos de venta en horas de la mañana. Tal es el caso de Richard Ascanio, vecino de Nueva Casarapa, quien señaló que se devolvió a su vivienda sin poder hacer sus compras. El resto de las entidades bancarias no presentaron dificultades.

Por su parte, las personas de la tercera edad afirmaron sentirse confusas por el cambio. La vecina de 27 de Febrero, Eunice González, aseveró que no entiende el mecanismo de la reconversión, así como el nuevo cono, su equivalencia con los billetes del Bolívar Soberano y los céntimos.

Un residente La Vaquera, Freddy Bravo, hizo un llamado a las autoridades a acercarse al sector para que exijan a los comercios adecuar los precios al nuevo cono monetario, porque, según explicó, en algunos establecimientos de mayoristas y otros donde ofrecen combos, los precios están expresados en dólares.

Añadió que los precios de la comida se dispararon este viernes en más de 1 bolívar de los nuevos (un millón de los soberanos) y denunció que en un negocio de chino, el cambio del dólar estaba a expresado “6 millones” y aseguró que en una panadería el pan canilla que este jueves 30 de septiembre costaba Bs 1 (Bs 1 millón) este viernes estaba a Bs 1.3 (1.300.000).

Por su parte, Pedro Suárez, comerciante de Guatire, dijo que “estamos acostumbrados a estas reconversiones y nunca pasa nada, simplemente hay que conocerlo, al día siguiente está la plata en el banco que tiene experiencia en esa parte electrónica de quitar los ceros”. Añadió que en su establecimiento, al igual que otros, aceptó divisas, bolívares soberanos, punto de venta y pago móvil.

Moraima Montes, trabajadora jubilada de Guatire, expresó que “me ha pegado porque no entiendo nada cómo va a ser el pago de las cosas, no sé qué repercusiones va a tener en mí, siento que el dinero me va a alcanzar menos para los gastos del hogar”, planteó.

Plazo para los impuestos

La directora de la Superintendencia de Administración Tributaria de Zamora, Ana Mendoza, informó que los contribuyentes de las parroquias Guatire y Bolívar tienen plazo hasta el viernes 8 de octubre para la declaración de los impuestos de Actividades Económicas, para cubrir cualquier eventualidad con el tema de la reconversión.

Señaló que de acuerdo a un decreto del alcalde Higo Martínez los contribuyentes tienen tres días más de gracia, ya que las declaraciones se realizan en los primeros cinco días de cada mes. Aclaró que ese lapso no generará intereses, multas ni mora.

En Zamora hay 1.900 activos y los que pagan impuestos inmobiliarios son 1.500, informó la funcionaria.

En Barquisimeto algunos comerciantes prefirieron no abrir

Este viernes, primero de octubre, día de entrada en vigencia del nuevo cono monetario en Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara fue inusual el comportamiento de algunos dueños de comercios.

Pese a que es semana flexible según método 7+7 para el control de la pandemia por covid 19, significativo número de establecimientos se encontraban cerrados, según se pudo conocer en un recorrido realizado por Últimas Noticias.

Y quienes decidieron abrir generaron angustia en los compradores, ya que se negaban a pasar las tarjetas de pago de los bancos públicos, no recibían billetes del cono monetario anterior y exigían el pago de la divisa americana muy por encima de la tasa fijada del Banco Central de Venezuela (BCV). De esta manera, muchos acudieron al punto ubicado por la cartera de Comercio Nacional, quienes se encontraban ubicados en la carrera 20 esquina calle 33, para efectuar sus denuncias, destacando que los comerciantes impusieron el cambio de la divisa a 6 bolívares por dólar.

Las personas denunciaron el incremento del cambio desmesurado de la divisa

En Barinas se reportaron fallas con transacciones de la banca pública



Este viernes, el centro de la ciudad de Barinas abrió sus puertas bajo un clima lleno de expectativas ante la aplicación de la reconversión monetaria que entró en vigencia este 1 de octubre.

“He hecho varias operaciones como pasar puntos de ventas de bancos privados, pago móvil, transferencias. Adaptando un nuevo sistema interno para esta reconversión. Durante la jornada no pude hacer operaciones con el Banco de Venezuela y con el Bicentenario tuve unos inconvenientes”, fue el relato de Carlos Hurtado, propietario de un abasto.

Una situación similar fue reportada por María Rivero, habitante de la urbanización Virgen del Valle, quien manifestó que no pudo comprar productos de higiene personal y alimentos porque las tarjetas del Banco de Venezuela no pasaban por los puntos de venta.

“Ayer las colas en los establecimientos eran inmensas. Vine al centro y la gente estaba comprando mucha comida. Hoy noto que no hay tantas colas pero la plataforma del Banco de Venezuela continúa presentando inconvenientes”, contó.

Jesús Graterol, un docente universitario, denunció que los comerciantes se aprovecharon de la reconversión para cobrar el dólar por un valor superior al que muestran los indicadores.

“Si pagas en bolívares quieren ponerte el dólar en 5.5 y hasta más. También hay confusión en cuanto a los precios, porque anteriormente se mostraba la cantidad en bolívares y en dólares. Pero ahora veo que en algunos locales los productos por ejemplo una mantequilla marca 6.4 y uno cree que es en dólares y resulta que no. Es cuestión de irse adaptando”, expresó.

En Barinas hasta la economía informal aprovechó la semana flexible

Tuyeros encaran un nuevo cono monetario

Poca afluencia de personas se observaron en las principales avenidas de la subregión Valles del Tuy, estado Miranda, este viernes, donde Venezuela estrena un nuevo cono monetario.

En los seis municipios de los bajos mirandinos se evidenció pocos establecimientos comerciales abiertos. “Tenía la esperanza de ver nuevamente el dólar paralelo Bs a 4.30 con el Bolívar Digital”, comentó Iván Jiménez, habitante de la parroquia El Cartanal del municipio Independencia.

Los compradores indicaron que con la reconversión monetaria, los pocos comerciantes que abrieron sus puertas estaban aceptando el cambio de divisas a Bs 5,5 (anteriormente Bs 5.500.000). “Desde la tarde del jueves los comerciantes están aumentando los precios de los productos por el alza del dólar no oficial”, señaló Cinthya Ortiz, habitante de Ocumare del Tuy.

En los comercios los puntos de venta funcionaron con normalidad, excepto las tarjetas y puntos del Banco de Venezuela, cuya plataforma bancaria estuvo inoperativa todo el día, indicaron propietarios y responsables de los establecimientos. De la misma manera, el sistema de Monedero Patria funcionó con normalidad en los establecimientos.

El gremio de comerciantes catalogó como positiva la reconversión monetaria, pues no es tan compleja para hacer una transacción y eso agiliza el proceso. Los cajeros electrónicos de las agencias Mercantil, Provincial, Banesco, Bicentenario, Plaza, BOD, Venezolana de Crédito y Venezuela en Charallave estuvieron inoperativos.

Igualmente, el servicio de transporte público estuvo flojo. En las estaciones de servicios que estaban distribuyendo combustible, la mayoría de los conductores canceló con billetes del viejo cono monetario. Otros con divisas. Los conductores también usaron el sistema Biopago de Monedero.

Pocos establecimientos abrieron sus puertas

Gobierno inspecciona en Yaracuy precios con nuevo cono monetario

Con el propósito de verificar que los comerciantes cumplan con normas y recomendaciones establecidas en cuanto a la reconversión monetaria, uso de divisas y precios establecidos en rubros alimenticios prioritarios, el Gobierno del estado Yaracuy realizó, este viernes, un despliegue de inspección en toda la zona comercial de la capital, San Felipe.

El operativo está orientado a revisar que los establecimientos comerciales cumplan con la colocación de los precios indicando el

nuevo cono monetario que entró en vigencia este viernes, el Bolívar Digital (Bs. D), se respeten los precios y no se abuse en el cambio de divisas.

El secretario general del Gobierno de Yaracuy, Juan Torrealba, informó que primeramente se abordan los comercios dedicados a la venta de alimentos, por cuanto son productos de primera necesidad.

Las supervisiones se realizan en conjunto con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y el Ministerio de Comercio, organismos con los que se verifica que se respeten los márgenes de ganancia establecidos en la ley y no se cometan actos especulativos en perjuicio de los consumidores.

También se chequea que los útiles escolares y material educativo no sean objeto de sobreprecios, esto a propósito del inicio de clases el próximo lunes 4 de octubre.

Torrealba mencionó que se constató el uso correcto de la divisa de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), así como el marcaje de precios.

Quienes incumplan la norma serán sujetos a sanciones de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor, entre las que destacan la venta controlada de productos, multas y cierre de establecimientos comercios.

Detalló que los operativos se extenderán durante un lapso de 15 a 20 días en los 14 municipios del estado Yaracuy. También participan representantes de la Milicia Bolivariana, Policía Nacional, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las redes de Articulación y Acción Sociopolítica (Raas).

En Trujillo reconversión monetaria generó cierre de establecimientos

En el estado Trujillo la nueva reconversión monetaria ocasionó que varios establecimientos no abrieron sus puertas este viernes. Asimismo, algunos trujillanos salieron a adquirir sus alimentos y muchos no pudieron por problemas en el sistema bancario. Sin embargo, se conoció que el sistema patria (monedero) en la mayoría de los comercios si estaba funcionando.

La usuaria Gladys de Maldonado salió de Trujillo a Pampanito y manifestó que el transporte público estaba recibiendo los billetes del antiguo cono monetario, pero en los comercios no, sólo divisas valoradas en 6 millones de bolívares por dólar, denunció.

Marisela Álvarez, dueña de un pequeño comercio en el municipio Trujillo, manifestó a Últimas Noticias que desde hace un mes había colocado el marcaje y este viernes no abrió las puertas debido al alza del dólar y a las fallas en el sistema bancario.

“Estábamos preparados para esta reconversión monetaria, pero tengo un punto biopago del Banco de Venezuela y este no ha funcionado desde anoche, por ese motivo mantengo cerrado el negocio, además el dólar se disparó y eso nos genera pérdidas al momento de comprar nueva mercancía”, apuntó.

Otro comerciante de origen asiático manifestó que desde ayer se adecuan a esta nueva expresión monetaria, motivo por el cual este viernes tampoco abrió las puertas de su establecimiento.

En el municipio Valera, el dueño de un establecimiento de venta de alimentos, quien prefirió no dar su nombre, afirmó que fue obligado por autoridades del Ministerio del Comercio a calcular el dólar a precio acordado en la página del Banco Central de Venezuela, a pesar de que su mercancía, en la mayoría, fue cancelada a precio de divisa paralela.

“Esta situación de cambio monetario y del incremento abrupto del dólar ha traído ciertos inconvenientes tanto a nosotros como comerciantes como a los compradores”, expresó.

Organismos de seguridad en la calle

Entretanto, el comandante de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Trujillo (Fapet) Germán Ojeda informó sobre el despliegue de seguridad para supervisar el cumplimiento de la nueva reconversión monetaria en los establecimientos comerciales de la entidad, específicamente en la ciudad de Valera.

“Siguiendo lineamientos del gobernador Henry Rangel Silva realizando un despliegue de seguridad en el municipio Valera, con el fin de supervisar los establecimientos comerciales ante la nueva reconversión monetaria”, explicó Ojeda.

Señaló que durante el fin de semana los efectivos de los diversos cuerpos de seguridad del estado se mantendrán desplegados, a fin de preservar la paz y tranquilidad en los diferentes sectores.

Los trujillanos consultados esperan que este fin de semana el sistema bancario se actualice y el dólar se estabilice, para así poder hacer sus compras con tranquilidad y seguridad.

Con información de los corresponsales: Irama Delgado, Carmen Luzardo, Naiyelis Garcés, Airamy Carreño Espejo, Carlos Vielma y Rebeca Viloria Peña.