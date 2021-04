En lo que va de año ya suman 119 mil espacios desinfectados en Lara

En el estado Lara se han realizado 53 jornadas de desinfección de espacios públicos en lo que va de 2021 como medida de aplicación sistemática para combatir la propagación de la covid 19, en lo que a superficies se refiere.

Según el gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, la limpieza y embellecimiento – sobre todo de mercados – de alimentos es una realidad por medio de la Gran Misión Venezuela Bella.

“Esta es la jornada número 53 que estamos ejecutando (…) gracias al presidente Nicolás Maduro y a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez por aprobar los recursos necesarios para seguir protegiendo a la población de este terrible flagelo”, remarcó Pereira en un reciente reporte de prensa.

También precisó que hasta la fecha se han abordado más de 119 mil espacios a lo largo y ancho de la entidad.

Entre los últimos espacios desinfectados nombró el mercado Ruíz Pineda I, ubicado en la parroquia Guerrera Ana Soto del municipio Iribarren (Barquisimeto), de gran concurrencia hacia al oeste de la ciudad capital.

Mercado de mayoristas

El Mercado de Mayoristas de Barquisimeto (Mercabar), el cual es receptor y dispensador de hortalizas, frutas y mercancía de alimentos a escala nacional, también aplica continuos mecanismos de desinfección en los sectores “La Playa” y galpones.

Se pudo precisar que a través de Mercabar cerca de 1.000 toneladas de víveres y productos no perecederos, más frutas, verduras y hortalizas se han comercializado durante los primeros meses del presente año, esto según boletín informativo.

Y en cuanto a las jornadas de desinfección son ejecutadas de forma constante por el Cuerpo de Bomberos iribarrense y la paramunicipal Suministro de Agua de la Alcaldía del Municipio Iribarren (Barquisimeto) para garantizar que los alimentos puedan ingresar bajo medidas sanitarias y que productores, comerciantes y usuarios puedan abastecerse de forma segura.

Mercabar cumple el siguiente horario según las áreas de servicio. La de comercialización de rubros agrícolas denominada “La Playa”, los días martes, miércoles, jueves y domingo desde las 3:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. El espacio de leguminosas, cereales, víveres y alimentos concentrados para animales (galpones verdes y amarillos) desde las 6:00 a.m. a 5:00 p.m.