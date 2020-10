En Monagas E/S premium atenderán sin terminal de placa

Este jueves, en su programa radial emisión número 300 de “Conversando con Yelitza”, la gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, anunció que el Estado Mayor de Combustible de la región, acordó eliminar el uso del cronograma de atención por terminal de placa en las estaciones de servicio “premium”, donde es comercializada la gasolina a precio internacional.

Desde la localidad de Temblador, municipio Libertador de esta entidad oriental, la mandataria aclaró que el esquema de distribución por terminales de placa se mantiene en las estaciones subsidiadas por el Gobierno nacional. En este sentido, indicó que este viernes le corresponderá surtir a los carros, camiones y motos con placas que terminen en 7 y 8, mientras que para el sábado a los números 9 y 0.

La mandataria regional aseguró que aunque se mantienen las colas, se ha evidenciado una mejoría en la atención a los conductores, a quienes solicitó paciencia y organización para evitar alteraciones en los alrededores de las gasolineras.

“He girado instrucciones para que no se permita cortar la cola, no se debe fijar una cantidad de vehículos a ser atendidos diariamente. Mientras las estaciones tengan combustible se debe garantizar la atención a todos los presentes. He recibido varias denuncias al respecto, por ello pido la mayor colaboración a las autoridades militares y civiles responsables de la distribución”.

De igual modo, recordó que se debe surtir un mínimo de 40 litros de gasolina a los vehículos particulares, y para los de carga pesada la instrucción es 100 litros por tanque.

Proyecto gas

En cuanto al tema del servicio de gas, Santaella aseguró que junto al personal de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), se avanza en gran medida en la adecuación del proyecto de instalación de una planta de Producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Jusepín, municipio Maturín, con lo cual se logrará generar entre 4 a 5 cisternas de gas para atender la demanda de la población monaguense.

La gobernadora solicitó al pueblo un voto de confianza, que pronto dará solución a este problema, por lo que reflexionó que con protestas no están solucionando nada cuando deben considerar que hay un problema de producción a consecuencia del

bloqueo y la guerra económica provocado por la administración de Donald Trump.