En Portuguesa reactivarán pozos con Plan Fiesta del Agua

El gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, anunció la implementación del Plan Fiesta del Agua 2022 para reactivar pozos que abastecen a zonas urbanas y rurales, y así mejorar la red de distribución de agua potable en el estado.

Informó que el plan será ejecutado por la hidrológica del estado y el Ministerio de la Atención de las Aguas, instancias que actualmente evalúan las necesidades de la entidad, a fin de activar la totalidad de los pozos que estén operativos, al término del primer cuatrimestre del año.

En primera instancia serán recuperados los pozos que, al 31 de diciembre de 2021, hayan sido reportados como averiados por las propias comunidades. “Donde haya un pozo que no esté funcionando, allí va a llegar la Revolución Bolivariana”, aseguró.

Tren ejecutivo

Además de oficializar el lanzamiento del Plan Fiesta del Agua 2022, Cedeño anunció la designación de Nadedjha de Basile como presidenta de la empresa Hidrológica Socialista de Portuguesa (Hidrosportuguesa).

También nombró en la Secretaría de Gobierno de Portuguesa a Amarilys Pérez; ex fiscal superior del estado; en la Secretaría de Despacho de la Gobernación designó a Lucidia Ruíz, ex alcaldesa de Esteller; y al frente de la Empresa Socialista de Infraestructura y Servicios de Portuguesa (Esinsep) al ex constituyentista Humberto Lugo.