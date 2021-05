En Yaracuy asumen con disciplina restricciones durante flexibilización

Este lunes inició una semana de flexibilización en la que igualmente se deben respetar ciertas normas y medidas de bioseguridad para tratar de reducir los contagios – que últimamente han llegado en Yaracuy a niveles bastante preocupantes – que según ha informado el mismo gobernador, Julio León, aumentaron en más de 2.000 por ciento.

En la semana de flexibilización se permite la apertura de los establecimientos comerciales de todo tipo hasta las 4 de la tarde. El

transporte público y la circulación de personas en las calles también está permitida solamente hasta esa hora.

Este lunes, las calles del centro de la capital yaracuyana, San Felipe, estuvieron concurridas y muy transitadas por personas que salieron a realizar sus habituales compras de inicio de semana, siguiendo las instrucciones que ya a más de un año se cumplen casi que de manera automática, como es el uso de tapabocas y la desinfección constante de manos.

Los locales comerciales abrieron cumpliendo estrictamente las normas de seguridad sanitaria establecidas, como son la aplicación de alcohol en las manos de las personas que ingresaban, distanciamiento social y desinfección permanente de espacios internos y externos de los espacios comerciales.

Sandra Quijada, del sector Zumuco de San Felipe, salió de su casa luego de tres semanas de estar confinada y aislada, cumpliendo tratamiento por haber contraído la covid-19. Refirió que aunque a ella la enfermedad le dio suave, sabe que puede volver a contagiarse y posiblemente más fuerte, por eso ahora se cuida más que nunca.

“Ya me dio y no quiero repetir, por eso ahora uso dos tapabocas, no toco nada y, si lo hago, inmediatamente me echo alcohol. Además, hay que mantener la distancia con todo y evitar los saludos y besos que antes eran tan normales. Todos debemos cuidarnos”, puntualizó Quijada.

Por su parte, Juan Carlos Castillo, propietario de una minitienda de ropa y artículos deportivos comentó que tiene que aprovechar la semana de flexibilización para recuperar la semana cerrada y por eso abre lo más temprano posible, siempre cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos.

“La cosa está dura, pero cuando hay que cerrar, pues hay que cerrar. Todos debemos colaborar y tratar de frenar a ese coronavirus, que en mi caso, ya se llevó a un familiar. Es muy triste lo que está pasando en el mundo, pero debemos avanzar, y lo único que por ahora podemos hacer es evitar contagiarnos, cuidándonos y cuidando a los demás”, subrayó.