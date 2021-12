Entregan juguetes a pacientes de pediatría en hospital central de Maturín

Los pacientes recluidos en la Emergencia Pediátrica del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar (Humnt), en el municipio Maturín, este miércoles 22 de diciembre, fueron sorprendidos con una grata sorpresa al recibir obsequios navideños.

Y es que gracias a la iniciativa del gobernador Ernesto Luna en concordancia con la alcaldesa de la capital monaguense, Ana Fuentes, se cristalizó la acción social en ese servicio médico de la principal casa sanitaria, favoreciendo a 10 hospitalizados, reseñó AVN.

Muñecas, juegos didácticos, y terapéuticos, fueron parte de los regalos que recibieron los niños y niñas recluidos en esta área asistencial del nosocomio monaguense.

El director del Humnt, Darwin Moreno, realizó la entrega de los juguetes a los pacientes, al tiempo que consultó el diagnóstico de cada uno de ellos, para avanzar en el requerimiento clínico y tratamiento.

«Para nosotros, el personal hospitalario del Núñez Tovar, la prioridad es la atención a los pacientes y la esencia de nuestra vocación y profesionalismo es la mejora de la salud de ellos, por tal motivo, es que en sintonía con los autoridades del estado y Alcaldía de Maturín, hoy (miércoles) regalamos sonrisas al semillero de la patria con estos regalos navideño. Además de nuestra valoración médica», expresó.

El profesional de la medicina, especificó que no registran hospitalizados en la Emergencia Pediátrica por contagios de la covid-19; sin embargo, afirmó que mantienen las medidas de bioseguridad en este espacio tan vulnerable, por ser el sitio destinado a recluir a los menores.

Keila Díaz, proveniente del municipio Piar, aseguró que no se esperaba este regalo para su hija, que lleva un día de recluida, destacando que «mi pequeña no sólo ha recibido esta hermosa muñeca, si no la excelente atención de los médicos y enfermeras del hospital».

Del mismo modo, Elmarys Castillo, madre de un infante de dos añitos de edad, con siete días de hospitalización, refirió que a pesar de tener que estar en el hospital por mejorar la salud del niño, ha sentido la Navidad completamente.

«La Navidad ha llegado al hospital, lo decoraron hermosísimo, la Emergencia Pediátrica está totalmente impecable; la atención con mi hijo ha sido muy buena, no tengo quejas, tengo es agradecimiento, y a esto le sumo el obsequio navideño», resaltó.

El momento fue propicio para la entrega en el álgido servicio, de un acondicionador de aire portátil, donado por el mandatario regional a una paciente de ocho años de edad, que lo ameritaba tras ser intervenida quirúrgicamente por presentar un evento cerebro vascular.

La especialista en pediatría, Yolimar Baldez, explicó que la niña se encontraba en condiciones críticas, tras sufrir un shock hemorrágico masivo, dada su patología, una malformación arterio venoso en el sistema nervioso central, pero que gracias a la asistencia clínica y cuidados ofrecidos en el Humnt, la paciente se encuentra estable bajo observación médica de la unidad de Cuidados Intensivos y Pediatría.

Zuldimar Fernández, madre de la niña, dio gracias al mandatario regional, al director del hospital central de Maturín y al equipo médico y de enfermería que atendió a la niña, dando respuesta eficaz e inmediata al caso.