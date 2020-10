Guaireños movilizan sus fuerzas en simulacro electoral

Desde la 8 a.m., comunidades y fuerzas políticas movilizaron a los guaireños a los seis centros de votación en la región costera, que fueron habilitados para el simulacro electoral de este domingo, de cara a las elecciones parlamentarias del 6 del de diciembre.

En un recorrido por los centros de votación, se pudo conocer que a las 7 a.m. ya se encontraban instaladas las mesas de votación de los centros, así como toda la infraestructura electoral en cuanto a las instancias de defensa al voto de la Contraloría General de Republica, Fiscalía, Observatorio Nacional de Venezuela y otras organizaciones no gubernamentales.

Magali Colina, residente de la parroquia Caraballeda, acudió al centro República de Panamá, principal centro de votación para el simulacro y destacó que «es más rápido el sistema y se hace todo desde la pantalla, estamos en tecnología y aprovechando las oportunidades que brindan el CNE».

Por su parte Alberto Albarán, de setenta años, ratificó su compromiso con el proceso democrático en el país, » Siempre he votado en cada elección en el país, aquí nos están enseñando como será ahora con el tema de la pandemia, y el que no tengan tapabocas no entran al centro de votación».

Autoridades del Consejo Nacional Electoral, indicaron que es obligatorio el uso del tapabocas para ingresar al centro de votación, así como todas las garantías de salud se garantizan, desde alcohol para la desinfección de manos, hasta el distanciamiento social.