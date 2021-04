Inaugurado en Mérida monumento al Dr. José Gregorio Hernández

Con la develación de la escultura del Dr. José Gregorio Hernández fue inaugurado el santuario, el pasado lunes, en el municipio Campo Elías del estado Mérida. El monumento fue elaborado por el escultor del páramo, Manuel Suescum, la pieza mide más de 3 metros y fue colocada en un pedestal de 2.5 metros.

El acto estuvo presidido por alcalde de la jurisdicción Simón Figueroa y el obispo monseñor Luis Enrique Rojas, acompañados por los ministros de Vivienda y Turismo, además de las autoridades eclesiásticas, castrenses, académicas de la entidad merideña y diputados a la Asamblea Nacional.

En la santificación de la plazoleta, monseñor Rojas, expresó el agradecimiento a la alcaldía y a las personas que hicieron posible la obra que será un espacio para la veneración y la expresión de la fe católica.

“Este un momento que nos preparan para el próximo 30 abril que será la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, recordó que Dios no nos abandona en estos momentos de pandemia, al igual que el beato que vivió la gripe española, él sigue entre nosotros -haciendo el bien-”, destacó monseñor Rojas.

La inauguración fue amenizada por grupos culturales, bailes folclóricos, corales y bandas que expresaron su devoción a través de las artes escénicas y musicales.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, expresó que este lugar de belleza natural concuerda con la belleza espiritual.

Jesús Cacique, concejal del municipio de Campo Elías, enfatizó que este icono será parte de la identidad de los ejidenses, además impulsará el turismo religioso local.

Cacique explicó que a la inversión para la construcción del monumento una parte fue ejecutada a través del Consejo Federal de Gobierno, una cantidad muy moderada. Y la otra, en su mayoría fueron recibidos por las donaciones de los comerciantes de la jurisdicción y del pueblo.

Feligresía

Carmen Isaura Guillen, devota y vecina de Los Guaimaros, agradeció al alcalde por darle a los ejidenses un santuario para agradecer los favores concedidos por el beato, aquí mismo en la ciudad.

“Yo fui diagnosticada con un fibroma en el aparato reproductor, pasé mucho tiempo con esa inflamación y dolor, el cual ameritaba operación. Yo le oraba todas las noches al Dr. José Gregorio Hernández y una noche del 2010 fue sanada por él, justo en la semana en que iban a fijar mi intervención quirúrgica.

El día de mi consulta, el médico tratante, en el eco no observó nada, ya no tenía el fibroma, la doctora suspendió la operación, porque ya no la necesitaba”, relató Guillen.

Fundación

El mandatario municipal, Simón Figueroa, anunció que será la ciudadanía quien administre el espacio, bajo la figura de una fundación.

Agregó Figueroa, que el próximo viernes 30 de abril se podrá acceder al sitio cumpliendo con las medidas de bioseguridad para compartir la trasmisión de tv la ceremonia de beatificación. Luego, el primer domingo de mayo se celebrará una misa con entrada al público general.