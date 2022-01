Inician operativo para incentivar pago de impuestos en San Cristóbal

Con descuentos que varían entre el 25 y 10 por ciento la alcaldía del municipio San Cristóbal, representada por el burgomaestre Silfredo Zambrano, inició la campaña informativa para incentivar el pago de los tributos, acción que se inició el pasado 10 de enero y tendrá como fecha tope el 31 de marzo.

Zambrano acotó que estiman que se evite a toda costa la evasión fiscal como una acción que se refrendará la transformación del municipio por ello, cumplirán a cabalidad con el descuento previsto bajo ordenanza por pronto pago que se llevará a cabo bajo tres preceptos. “Quienes cancelen los tributos por anualidad antes del 31 de enero tendrán una rebaja del 25%, aquellas personas que decidan cancelar sus impuestos anuales antes del 28 de febrero contarán con un descuento del 15% y antes del 31 de marzo del 10%”.

Destacó la primera autoridad regional que está iniciativa es una inmejorable oportunidad para que los ciudadanos del municipio cancelen, con descuentos considerables, pagos de derecho de frente, trimestres vehiculares y terrenos ejidos. Infirió que no solamente intensificarán la supervisión de vehículos, sino que además las gestiones también llegarán a los negocios establecidos.

El burgomaestre reiteró que el personal de la alcaldía estará íntegramente acoplado para la atención de los trámites previsto para el pago de impuestos, de allí que la atención al público se iniciará a las ocho de la mañana y se extenderá hasta las cuatro de la tarde en la sede municipal ubicada en la avenida Alberto Carnevalli y avenida Oriental, edificio sede de la Alcaldía, en la urbanización Mérida, parroquia La Concordia.

Puntualizó exhortando a la población a que sean parte de este operativo pues el pago regular de los impuestos se reinvierte en las mejoras de los espacios públicos del municipio. “Cancelar los impuestos es la forma más consciente de contribuir y aportar un granito de arena para hacer de San Cristóbal la ciudad que nos merecemos”.

Entre el pago y la incredulidad

José Luis Suárez, sancristobalense apegado al cumplimiento de los pagos, esgrimió que pese a que conoce que el tributo es una responsabilidad que debe cumplirse, no está completamente seguro de a dónde van los recursos, pues en las calles no se evidencian cambios que demuestre la reinversión.

“Yo espero que con este nuevo alcalde si se vean los cambios (…) la anterior gestión inició el arreglo de los semáforos, pero nunca los trabajos se concretaron en su totalidad (…) a mi me parece que deben comenzar a arreglar las calles (…) tapar todos esos huecos que hay en todos lados.

Suárez aduce que se debe intensificar la campaña informativa para que más ciudadanos estén al tanto de los descuentos y eso los estimulen a cancelar antes de la fecha tope.

“Deben colocar más información en la radio (…) deben colocar en el centro de la ciudad y el centro comercial un punto informativo y de pago inmediato para agilizar los procesos (…) el pago en línea es otra opción, pero no todos manejamos esa tecnología”.

Pedro Elías Pérez Blanco, un habitante de la parte alta de San Cristóbal y dueño de un local comercial, enfatizó que no tiene deudas con el municipio, más que las generadas en los últimos meses, sin embargo, aclaró que la ley debe ser aplicada para todos. “Hay una cantidad significativa de comerciantes que no cancelan al igual que la proliferación de vendedores informales que desde la puerta de sus casas ofrecen bienes y servicios y no cancelan (…) es una competencia desleal y más cuando empresarios establecidos si estamos a ley”.

Pérez Blanco reitera que es necesario supervisar que todos paguen los impuestos, de nada sirve, acota, que unos sean responsables por el municipio y su desarrollo y otros, solo actúen en beneficio propio perjudicando a los demás. “Hasta que yo no vea una supervisión seria no voy a creer que las nuevas autoridades están haciendo el trabajo por el que fueron electo (…) hay que ser gobierno con seriedad y compromiso por el bien de todos”.