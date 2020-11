José Brito: Solo votando podemos construir una alternativa de cambio

“La gente sale a la calle a nuestro encuentro porque sabe y entiende que no hay otra vía que organizarnos, no hay otra vía que construir una ruta electoral para lograr el cambio, para lograr que los que hoy son gobierno mañana sean oposición, es que construyamos una gran fuerza social y que podamos ser una real alternativa de cambio en Venezuela”, aseveró este sábado el directivo nacional de Primero Venezuela y candidato a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Anzoátegui, José Brito.

El vocero de Primero Venezuela informó que recorre los 21 municipios en la campaña que han denominado “la rebelión de las regiones” para promover y defender el voto este 6 de diciembre.

Brito refirió que están escuchando propuestas de los ciudadanos para avanzar hacia la renovación y el cambio del país desde la plataforma de Voluntad Popular y Primero Venezuela.

“Yo aprovecho a decirles, desde el corazón de Puerto La Cruz, al mundo, a la comunidad internacional que hay que levantar las sanciones por inhumanas, por equivocadas, porque potencian el sufrimiento de los venezolanos y atrincheran a los que hoy son gobierno”, aseveró Brito.

El candidato a la AN anunció que Primero Venezuela desde el parlamento nacional hará una cruzada por el mundo para concientizar a la comunidad internacional hay que levantar las sanciones.

Salió en defensa del salario de los venezolanos porque “pondremos acento a los problemas de la gente” y aseguró con el voto derrotaran “a quienes se disfrazan de oposición para robar a nuestro pueblo”.