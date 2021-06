Iconos de la Salsa son declarados Hijos Ilustres de La Guaira

Compositores, arreglistas, cantantes y baluartes de la música guaireña, fueron nombrados Hijos Ilustres de La Guaira, como reconocimiento a su trayectoria artística y tras ser nombrados Patrimonio Cultural de la Nación.

Rogelia Medina Romero (Canelita Medina), Enrique Iriarte (Culebra), Manuel Francisco González Flores (Frank González), José Lazo (Cheo Palmar) y Luis del Valle Rivas (Don Wicho), músicos de antaño, recibieron este reconocimiento de la alcaldía de La Guaira, por sus aportes a la historia y la cultura de la salsa en el país.

Este acto de reconocimiento, forma parte del programa de Forjadores y Forjadoras de Identidad Guaireña, que impulsa el gobierno municipal desde hace más de tres años

Estos artistas de la música, formaron parte de la historia de grupos como La Dimensión Latina, que ensayó en La Guaira; así como de las canciones como Besos Brujos, Canto a La Guaira y Rosas Rojas o, por haber compartido escenario con artistas de la talla de Oscar D’ León, Celia Cruz, El Sexteto Juventud y el Combo Latino, entre otros.

Canelita Medina, nació el 6 de marzo de 1939, y es conocida popularmente como “La Sonora del Caribe” o “La Sonora de Venezuela”.

“Inicié en la Sonora Caracas hace 65 años cantando y agradecida de mi público. Recuerdo la primera vez que me tocó cantar como Celia Cruz. Me escondí detrás de una columna por los nervios, y fue Celia la que me sacó de ahí y pude cantar una pieza con los pies temblando”, relató Medina.

El artista Enrique Iriarte (Culebra) nació en la parroquia Maiquetía en 1947. Proveniente de una familia de músicos, logró su proyección con grandes orquestas como La Sonora de Caracas, Federico y El Sexteto Juventud. Además es fundador de la Dimensión Latina, “todo esto ha sido tocar y tocar, alegrar al ser humano. La música es el espíritu del alma”, acotó.

El guaireño Frank González, nació en 1954 y se inició en la música a los 17 años de la mano de “Culebra” Iriarte. Ambos lograron formar parte de las orquestas Costelo, La Clave, La Dimensión de siempre y Presencia Latina, entre otras.

“La música es el pasaporte universal del artista. He representado en el mundo a La Guaira junto a artistas como Ismael Miranda, Cheo Feliciano y Andy Montañez, dejando en alto a mi pueblo”, enfatizó González.

El reconocido compositor, Cheo Palmar, nacido en 1945, inició su carrera con Los Danis. Su primera composición fue “Se la chupó la bruja”, así como el tema “Pensando en Ti”. Asimismo, escribe canciones para Canelita Medina, José Ruiz, El Negrito Calaven y Chuito Narváez.

Don Wicho nació en La Guaira en 1959. Inició su carrera a los 16 años de edad con el grupo Hierro, de Catia La Mar. Sus éxitos forman parte de los grupos Suspenso, Bruno y sus Cachimbos, La Clave, Dimensión Latina y la Salsa Mayor, entre otros.

“La música para mí es la vida, es una bendición que Dios me dio, me siento contento de que se reconozcan a los valores culturales de La Guaira”, afirmó.