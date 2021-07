Mercado de Barquisimeto cuenta con nuevo sistema de iluminación

En el Mercado Mayoristas de Alimentos de Barquisimeto (MERCABAR) en el estado Lara, fueron instalados tres transformadores de 225 y 350 kilovatios (kva), además, se sustituyeron 3.150 metros de cable trifásico de alta tensión de 25 kva, por primera vez, desde su fundación hace 38 años.

Sobre el plan de modernización que ejecuta la Alcaldía del Municipio Iribarren en materia de sistema eléctrico, su presidente, Jesús Salas, agregó que se restablecieron 268 puntos de luz con luminarias tipo LED de máxima potencia y rendimiento, asimismo, renovaron cerca de 10 mil metros lineales de conductor eléctrico en las distintas áreas.

Salas precisó que el sistema de iluminación abarcó la sustitución de 120 luminarias en los locales comerciales amarillos, los mismos dedicados a la venta de víveres, enlatados, alimentos balanceados para animales, confitería, repostería y productos de limpieza.

Mientras que en los locales identificados con el color verde, se colocaron 84 luminarias nuevas, aquí los usuarios compran especias, lácteos, embutidos, charcuterías, leguminosas, cereales, huevos, proteínas, productos plásticos entre otros para envolver.

En el sector La Playa, en donde se comercializan las frutas y verduras traídas directamente de los campos de las entidades andinas, central y occidental del país, se colocaron 35 lámparas y 29 en vías internas. También las torres y peajes de entrada y salida fueron iluminados.

“Se ofrece mayor bienestar y seguridad a usuarios, productores y comerciantes que hacen vida económica en este mercado”, acotó Salas.

De los 23 estados del país, 21 forman parte de la dinámica económica en el citado establecimiento, ubicado en la zona industrial tres de la ciudad de Barquisimeto, y según indicó Salas, actualmente “se trabaja en el proyecto de rehabilitación de la vialidad interna y sus alrededores”.

Comunicó que durante el primer semestre de 2021, según balance del control de acceso y salida de alimentos, alcanzó las 26.576 toneladas comercializadas.

Los horarios en el sector conocido como La Playa, dedicado a la descarga y carga de verduras, hortalizas y legumbres, es a partir de las tres de la madrugada hasta las 11:00 am, los días miércoles, jueves y domingo. Y en los locales comerciales amarillos y verdes, es de lunes a viernes desde las 6:00 am hasta las 5:00pm, y los dos días del fin de semana de 6:00 am a 12 del mediodía.

El ingreso semanal de personas al Mercado Mayorista de Barquisimeto, es de 56.000, y de vehículos y 21.000.