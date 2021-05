Mil guaireños serán vacunados en segunda fase contra el covid-19

Abuelos y pacientes con enfermedades crónicas de La Guaira, llegaron desde tempranas horas de la mañana del sábado, al Polideportivo José María Vargas, el cual fue activado como el principal centro de vacunación masiva para los guaireños, para esta segunda fase de la aplicación de la vacuna contra el covid-19.

El centro deportivo será un centro de vacunación fijo que estará activo hasta el mes de diciembre, indicó el gobernador encargado de La Guaira, José Manuel Suárez. “La meta es vacunar a más de mil compatriotas, llevamos 700 vacunados aquí en La Guaira que no han tenido ninguna complicación”.

También indicó que fueron activados dos centros alternos para esta jornada, a fin de evitar aglomeración de personas, uno está ubicado en el CDI de Carayaca para los poblados agrícolas y otro en la casa comunal de Caraballeda, para la zona este de la región .

Testimonios

Antonio Ribas, tiene 70 años de edad, es hipertenso y sufre de cromegania, fue uno de los primeros adultos mayores en ser vacunados, “la atención fue excelente, fuimos convocados por el consejo comunal de Playa Grande donde vivo; esperemos que esta jornada nos ayude a superar este momento”.

Durante la jornada de Inmunización, fueron vacunados grupos familiares completos, como padres, hijos y abuelos por ser pacientes de alto riesgos, como es el caso de la familia Rodríguez, que presentan patología de trombo embolismo, cardíacos y riesgos respiratorios, siendo seleccionados por la página Patria y consejos comunales.

Desde las 7 a.m., llegó Concepción Osorio, del barrio Monterrey parroquia Carlos Soublette, al polideportivo para vacunarse, “Tengo 70 años, el mensaje me llegó a las 8 pm, me dicen que siempre llega en la noche; todo ha fluido con normalidad, y ahora a cuidarse, quedarse en casa e igual solo salir a lo necesario”.

“Para ser la primera vez, están organizados. Gracias a Dios comenzaron con nosotros los viejos, somos más propensos a todo y tenemos que cuidarnos, dijo Gregoria Vielma, residente del sector Canaima de la parroquia Carlos Soublette.

Durante esta jornada también serán atendidos el personal rezagado de salud y trabajadores de los servicios sanitarios relacionados, tanto del sector público como privado.