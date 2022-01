Juramentadas directivas de las Cámaras Municipales de Valles del Tuy

Durante las proclamaciones para el ejercicio fiscal 2022, los ediles de tres municipios de Valles del Tuy, estado Miranda, juraron cumplir con el ordenamiento jurídico y deberes inherentes al cargo que obtuvieron por voto, en los comicios de noviembre de 2021, de la población en las jurisdicciones de Independencia, Paz Castillo y Rafael Urdaneta.

En el municipio Independencia (Santa Teresa) correspondió al alcalde Rayner Pulido juramentar a los concejales Alexander Hidalgo cómo presidente del Cabildo local, Yusbelis Ávila como primera vicepresidente, Luis Serrano en la segunda vicepresidencia del concejo, Héctor Ruiz en la administración de la Cámara, Yrina Reyes en la secretaría y Mirly Aguilera en la subsecretaria del concejo municipal tereseño.

Durante su intervención, el alcalde Pulido adelantó que para el municipio Independencia vienen tiempos buenos, de gloria y bendiciones. «Estamos trabajando de forma incansable para lograr el proyecto Ciudad Independencia Potencia, Productiva y Emprendedora».

Informó que actualmente se están instaurando 30 luminarias tipo LED en 8 Km de la carretera nacional La Raisa y se prevé recuperar la pasarela del sector.

En Cúa

En la sesión ordinaria N° 01 en la Cámara Municipal de Rafael Urdaneta, fue designado como presidente el concejal Juan Carlos Delgado; en la primera vicepresidencia José Acero y el legislador Pedro Sierra ocupa la segunda vicepresidencia del cabildo cueño.

Entretanto, el concejal suplente Alan Vera, asume la secretaría y la subsecretaria queda en manos de Milagro García.

Los regidores fueron proclamados por el alcalde Jonatan Herrera, quien manifestó que se está, «honrando nuestros compromisos con las y los electores, quienes confiaron en nosotros para que de manera articulada desarrollemos políticas que beneficien al pueblo y pongamos el orden que necesita el municipio».

En Paz Castillo la instalación de la directiva del Concejo Municipal fue en el auditorio Generalísimo Francisco de Miranda de Santa Lucía.

Durante la sesión fue ratificada como presidenta la concejala Ruth Pérez, mientras que Luis Meléndez quedó como vicepresidente y Carlos Núñez, secretario.

La concejal Ruth Pérez refirió ante el poder popular que “no los defraudaré. Vamos a seguir trabajando en unidad para este nuevo año legislativo».

Por su parte, el alcalde de Santa Lucía, Víctor Julio González ratificó su compromiso de llevar el trabajo a las comunidades y darle lo mejor a la gente e instó a los concejales a dialogar con la gente que los eligió.

“Desde que llegué a la alcaldía han transcurrido 38 días, en el que hemos puesto empeño y corazón, nos hemos ido a la calle a escuchar al pueblo, empezamos por poner nuestras calles limpias y libres de desechos… Posteriormente, nos dedicamos a organizar las tradicionales fiestas patronales en las que gracias a Dios y tomando todas las medidas de bioseguridad no hubo contagiados, me rodeé con el equipo que me acompañó en mis gestiones pasadas, gente con experiencia que conoce muy bien nuestra realidad. Los trabajadores de la alcaldía siempre han contado conmigo”, dijo González.