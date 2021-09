Mirandinos se preparan para el reinicio de las clases presenciales

Más de 4.000 planteles del estado Miranda se preparan para el retorno presencial a clases bajo las medidas de bioseguridad por la pandemia de la Covid-19.

Así lo informó la subsecretaria de Educación de la Gobernación de Miranda, Adriana Colmenares, quien explicó a Últimas Noticias (UN) que de estos 4.000 planteles, 764 son estadales y el resto abarcan colegios nacionales, privados y subvencionados en sus distintos niveles y modalidades de educación primaria, media, adultos.

“Vamos a iniciar el regreso a clase con el 7+7 y las medidas de bioseguridad en cumplimiento con el cronograma del presidente de la República, Nicolás Maduro. Además de ello cada coordinador de región en los 21 municipios tienen la información de como va a ser la metodología para desarrollar las actividades correspondientes y pedagógicas”, dijo.

Indicó que esta semana se impulsan los Consejos Educativos, encabezados por los directores de las instituciones para sociabilizar como realizarán sus líneas de trabajo. “Cada docente y equipo educativo trabajará según la realidad de su territorio. La reincorporación del regreso a clase permitirá la sociabilización de los estudiantes con sus compañeros y docentes cumpliendo las medidas de seguridad y con grupos de trabajo. No todos a las vez sino que en un horario preestablecido” dijo.

Sobre las exigencias en el cumplimiento de uniformes, dijo que no limitarán a la comunidad escolar. “A través de las líneas del gobernador, Héctor Rodríguez y la profesora Rosa Becerra, autoridad única de de Educación en Miranda se acordó que los estudiantes pueden llegar con ropa casual y no van a tener ningún tipo de exigencia a la hora de permanecer en sus colegios si no tiene el uniforme”, afirmó.

Al ser consultada sobre la rehabilitación y mantenimiento de los colegios, informó que el Ejecutivo regional promueve la entrega de materiales e insumos para el reacondicionamiento de las infraestructuras.

“Sabemos que tenemos algunas condiciones especiales de infraestructura pero ya estan activas las mesas técnicas para el regreso a clase. Incluso se están realizando entregas de manto asfaltico, pintura y otros materiales para el acondicionamiento de las aulas de clase y especialmente dirigido a los planteles educativos de Estado”, explicó.

Explicó que durante estos meses han impulsado la entrega de Tablets, materiales para optimizar las condiciones físicas de las escuelas y neveras para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE).