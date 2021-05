Necrópolis tuyeras estuvieron concurridas el día de las madres

La lluvia no impidió que los residentes visitarán a sus familiares sepultados en los camposantos de los Valles del Tuy, estado Miranda, este domingo, Día de las Madres, cuya ocasión fue aprovechada para rezarles a quienes hoy ya no están, debido a que no hubo eucaristía en el lugar que se ha convertido en una tradición, pues allí descansan los seres amados por la familia.

En las entradas de las necrópolis se apostaron cuadrilleros, quienes ofrecían sus servicios para limpiar las fosas en Bs 3 millones. Mientras que los vendedores de flores ofertaban los ramilletes en un dólar. Algunos residentes optaron por llevar listos los ramos armados desde sus casas, debido a sus posiciones económicas.

Los visitantes se quejaron de las precarias condiciones de limpieza y mantenimiento en que estaban los cementerios municipales.

Teresa Ortiz, habitante de la urbanización Aragüita en Ocumare, reveló que en el cementerio municipal de Ocumare tiene cuatro fosas, donde reposan los restos de 12 familiares.

“Como no poseo suficientes recursos para cancelarle a los obreros que cumplen jornada en este cementerio, me toca limpiar las tumbas de mis difuntos por mi cuenta”, aseveró.

Carlos Espinoza, vecino de Altos de San Pedro, denunció que las caminerías en la necrópolis desaparecieron, pues se han construido nuevas tumbas que impiden el paso hacia los panteones.

“Todo el cementerio está totalmente descuidado, no es justo que esto esté así cundido de maleza y con ataúdes fuera de sus panteones”, afirmó.