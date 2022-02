Proponen cuatro Zonas Económicas Especiales para el país

Bajo el criterio de desarrollo industrial y productivo, podrían ser declarados como Zonas Económicas Especiales La Guaira (La Guaira), Puerto Cabello-Morón (Carabobo), Margarita (Nueva Esparta) y Ciudad Guayana (Bolívar), según los planes de desarrollo que acompaña la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales.

“Estamos realizando una ley, para que no deje con las manos atadas al Estado, sino que nos permita potenciar las regiones y generar riquezas, valores agregados y aprovechar los territorios de que no estén en uso”, expresó el diputado a la AN, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, durante la instalación del Consejo Económico en el litoral guaireño.

Dijo que la ley busca el desarrollo industrial de Venezuela mediante enfoques productivos o el valor agregado que brinda cada región, “no se realizarán expropiaciones en terrenos en uso”, por lo que la ley plantea incentivos y métodos de desarrollo económicos.

Está previsto para La Guaira, la creación de distintos motores industriales, como agrícolas en los ejes costeros de Carayaca, El Junko, Caruao hasta la parroquia Catia La Mar; así como industriales como Catia La Mar, La Guaira, Urimare y Carlos Soublette; para el desarrollo tecnológico, criptoactivos e insumos para el sector turismo, entre otros.

“Esto es extraordinario; apostamos por todos los actores económicos desde lo micro hasta lo macro, también la economía comunal desde el aporte de los jóvenes y mujeres trabajadoras. La clave, está en tomar las decisiones acertadas, por lo que es necesario la instancia de consulta y desarrollo con los actores del sector comercial”.